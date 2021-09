Marcelo Tinelli da un sorpresivo giro en el formato del "Bailando"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Marcelo Tinelli no logra encontrar la fórmula del éxito que otros años alcanzó con su propuesta de Showmatch - Bailando por un sueño. Esta vez, apostó por el formato de La academia, pero las bajas mediciones lo han relegado en horario: hoy comienza a las 23:15, tanto en Argentina como en Uruguay.

Pero Tinelli no se da por vencido. Ahora apostará por una nueva dinámica en su programa a partir de la próxima semana. Según informa La Nación, bailarán solo dos parejas por noche y habrá un segmento de preguntas y respuestas.

De acuerdo a lo que le comunicó LaFlia, a partir del próximo martes o bien una vez concluido el duelo actual (el ritmo con cantantes invitados), las 15 parejas deberán bailar el ritmo con niños invitados. Cada noche, dos parejas se batirán a duelo, y el jurado salvará solo a una; la restante pasará directamente a la denominada “rueda de perdedores”.

Una vez que se conforme esa ronda de perdedores, será Tinelli quien salve a dos o tres parejas —dependiendo del número de participantes— a través de un juego de preguntas de interés general. Quienes mejor respondan pasarán directamente al nuevo ritmo, mientras que los equipos que no tengan un buen desempeño irán a un duelo clásico de baile. En esa instancia, el jurado salvará a tres, eliminando así a una pareja que le dirá adiós al programa.

Marcelo y Guillermina: viaje separados

Por otro lado, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes se irán unos días de viaje, pero no juntos. La pareja decidió visitar dos destinos diferentes, acompañados de sus respectivos hijos. La noticia la dio a conocer el periodista Ángel De Brito en su programa de CNN Radio, El Espectador. “Tinelli se va a Tierra del Fuego y Guillermina a la otra punta del país, a las Cataratas del Iguazú”, detalló.

Valdes, quien se desempeña como jurado en La Academia, se irá acompañada de sus hijos mayores, Dante, Paloma y Helena. “Lolo se va con su padre [Tinelli] y sus otros hermanos, el único que no va es Francisco”, agregó el conductor de Los ángeles de la mañana. “Es un plan de hijos”, sumó De Brito, descartando así la posiblidad de que sus hijas, Micaela, Candelaria y Juanita, viajen con sus respectivas parejas, como Coti Sorokin, novio de Candelaria, y Licha López, pareja de Micaela.

El martes por la noche, en una nueva emisión de ShowMatch, Tinelli le volvió a pedir a su mujer que desfilara junto a las otras dos miembros del jurado, Pampita Ardohain y Jimena Barón. Valdes, sin embargo, se negó una vez más a hacerlo. “Que desfilen ellas, que se mueren de ganas. Yo no”, reiteró en varias ocasiones.



“Yo puedo elegir. ¿O no? ¿Qué te agarró hoy? ¿Qué te pasa? La mujer hoy puede elegir mucho más y yo tengo la suerte de tener al lado un hombre que me deja elegir qué hacer y qué no. Soy una mujer privilegiada. Ojalá todas tengan esa suerte”, expresó. De todas formas, al ver que su pareja seguía insistiendo, dijo con contundencia: “¡Ya está! Te estoy haciendo quedar súper... ¿Qué te pasa? Después dicen que nos peleamos. Dale, amor, andá a conducir. Tenés que meter tres parejas”.​