Insultos, gritos y golpe: la furia de Christophe Krywonis en "Masterchef Celebrity Uruguay"

La de este martes fue la entrega más exigente de la temporada de Masterchef Celebrity Uruguay hasta ahora. La preparación de una Tarta Tatin complicó a los participantes, y demostró que la pastelería puede ser el desafío más complicado de todos.

Y también generó un clima tenso en la cocina, con Mariale Jaimes al borde de las lágrimas, y con Ronnie Arias atravesando lo que él definió como "un brote psicótico", por todos los problemas que le causó su platillo.

El nerviosismo de Ronnie Arias sacó de las casillas a Christophe Krywonis, quien llegó al programa de Canal 10 como jurado invitado, y con la promesa de no ser el profesional más bravo de la noche. Cumplió a medias.

Kryownis, quien dejó en claro que conocía a Arias de antemano —el comunicador es argentino y el chef está radicado en la vecina orilla, donde es estrella de la televisión—, reaccionó con vehemencia cuando el concursante manifestaba que su horno no cocinaba bien.

El francés se acercó a su mesada, controló el calor del electrodoméstico y gritó: "¡Podés dejar de romper las pelotas que está bárbaro eso! ¡Está bárbaro! ¡No rompas las pelotas!". En la grabación hecha fuera de las cocinas, el concursante reconoció: "No me reta. Me recontra caga a pedos".

Pero el intercambio no terminó ahí. Cuando Arias llevó su Tarta Tatin para que fuera degustada por los jurados, Kryownis dijo: "Tengo ganas de estrangularte, de verdad. Estoy enojado", espetó el francés, que le reclamó por la poca manzana utilizada en su plato, así como por el exceso de caramelo y de dulzor.

Entonces le dio un fuerte golpe a la mesa, que dejó a todos los presentes incómodos. "Si sos tan artista y tan sensible como yo te conozco, ese postre no es Ronnie", reclamó para rematar.

No fue el único cruce de Kryownis en su paso por Masterchef. Aunque fue muy contenedor con Mariale Jaimes, se mostró tajante con Oscar Belo y tuvo algunas palabras para con Reque Newsome.

Cuando el basquetbolista le comentó que dijo que seguramente él iba a ser "bruto" en su devolución, el invitado, con cara de pocos amigos, le comentó: "¿Bruto? Bruto es otra cosa. Sincero voy a serlo. La sinceridad puede ser cruda, pero bruto no, Ningún jurado acá es bruto".