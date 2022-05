Con Christophe Krywonis como invitado, "Masterchef Celebrity" presentó su noche más exigente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Hoy vamos a contar con un invitado muy especial", dijo Ximena Torres al inicio de la más reciente emisión de Masterchef Celebrity: Uruguay. Ante la sorpresa de los diez participantes del equipo naranja, el chef Christophe Krywonis entró al set del reality culinario de Canal 10. "Voy a tratar de ser amable con ustedes, pero espero que se rompan el lomo para sacar los mejores platos", advirtió el exjurado de Bake Off Argentina.

El primer desafío fue por duplas y tuvo una propuesta bastante divertida: el arte mukimono, o sea, tallado de frutas. Con una sandía como base, se deberían usar todas las frutas y verduras que se crean necesarias para, en 20 minutos, generar el diseño más original.

Y, antes de iniciar, Abigail Pereira apostó todo por destacarse junto a su compañera de dupla, Luana: recrear el Teatro de Verano. Eduardo "Colo" Gianarelli y Santiago Urrutia prefirieron diseñar un carrito con un bebé, mientras que Oscar Belo y Enrique "Pelado" Peña delinearon un rostro y una tortuga. Eso sí, el jurado invitado les reprochó la idea de inmediato: "Prometí ser imparcial, pero están haciendo algo muy poco jugado".

Los primeros en pasar fueron Gianarelli y Urrutia. "Buen trabajo, muchas gracias", respondió brevemente el jurado Sergio Puglia. Luego, Belo y Peña llevaron su llamativa propuesta. "No hay mucho laburo acá", reparó Torres. "Pero bueno, al menos es simpática", agregó Krywonis.

Las siguientes en pasar al frente fueron Pereira y Luana, que recibieron varios elogios. "amo su sensibilidad y cómo en 20 minutos lograron este trabajo. De corazón, las felicito", dijo el jurado invitado. Por supuesto, ambas artistas celebraron la devolución con un abrazo y varios vitoreos.

Los participantes Mariale James y Ronnie Arias presentaron dos drag queens de sandías, mientras que Reque Newsome y Alejandro Camino llevaron unas figuras de Mickey y un puercoespín. "Está muy bueno", comentó Puglia.

Finalmente, la dupla ganadora fue la de Luana y Abigail Pereira, que lograron la inmunidad en esta entrega de Masterchef Celebrity: Uruguay y se salvaron de la prueba de eliminación.

masterchef Una exigente prueba de eliminación

Los ocho participantes restantes del equipo naranja debieron realizar, en 60 minutos, una torta tatin. Sin embargo, fue una de las pruebas más exigentes de lo que va de esta tercera temporada del reality. A Urrutia se le quemó el caramelo apenas inició su plato, mientras que Belo recibió críticas del jurado invitado. "Esa no es la receta, estás haciendo las cosas mal", le comentó antes de explicarle cómo debería realizar el clásico postre francés.

Arias tuvo problemas con la cocción de su caramelo y se le echó a perder. Para apaciguar sus nervios, Puglia y Krywonis lo aconsejaron mientras volvió a idear su propuesta. "La repostería es el terror de los cocineros amateur", dijo Torres tras notar los nervios del participante argentino.

Sobre el final de la prueba, Puglia comentó que las dos participantes salvadas —o sea, Abigail Pereira y Luana— podían ayudar a uno de sus compañeros durante 10 minutos. Abigail le brindó útiles consejos a Belo, mientras que Luana le dio una mano a Urrutia para que termine la masa y la crema de su tarta.

El último tramo del desafío estuvo repleto de incidentes. A Camino se le cortó la crema por tercera vez y además descubrió que su horno no tenía la temperatura necesaria; Mariale se quemó la mano con el caramelo, y Arias tuvo serios problemas con el manejo de la temperatura de su horno. "¡Es una porquería esto!", dijo, desesperado. "Está bárbaro, ¡no rompas más las pelotas!", le lanzó Krywonis, notoriamente molesto, tras confirmar que el participante argentino estaba exagerando.

Tras el final de la prueba, Gianarelli —que en la emisión pasada logró el mejor plato de la noche— pasó al frente. Sin embargo, no le fue tan bien. "Tu masa falló y el exceso de manzana te jugó en contra", dijo el jurado invitado. "El gran error está en la masa y en el exceso de azúcar", agregó Puglia.

Urrutia presentó su plato y se sintió seguro con la presentación de su tarta. "La masa me gustó mucho", dijo Krywonis. "El toque de canela fue muy bueno, está muy prolijo. Felicitaciones", comentó Torres.

Belo no tuvo tanta suerte. "Quiero que pienses en ser vos cuando cocinás: está bueno tu personaje, pero tenés que fluir con tu sello porque estoy seguro que dentro de Oscar hay alguien con muchas ganas de cocinar", advirtió Krywonis tras ver el resultado. "Mejoraste la masa tras escucharnos; no sé si será considerada una trata tatin en Francia, pero al menos es un buen postre", dijo Torres. "Yo no puedo decir que esté bien porque hay un montón de errores, pero me quedo con el esfuerzo", cerró Puglia.



Respecto a James, la comunicadora venezolana recibió comentarios mixtos. "La crema es interesante y el sabor es perfecto, pero fallaste en la cocción. En términos generales, hiciste un gran postre", advirtió Krywonis. "La masa tiene problemas pero me quedo con el punto del caramelo, que está muy bien logrado", agregó Torres.



Camino logró, según el chef invitado, la "mejor crema de la noche". Sin embargo, el resto de los jurados no dejaron pasar algunos errores. "El sabor a quemado me quedó en la boca", lanzó Puglia.



Peña no consiguió el resultado que esperaba el jurado. "Me cuesta llamarle 'tarta tatin'; es una tarta de manzana caramelizada y algunas manzanas están crudas y otras cocidas", lamentó Lainé. "Es una muy rica tarta de manzana rústica y es muy acorde a tu primera vez. Es un debut que va", dijo Torres para apaciguar las críticas del chef francés.



Arias fue el más criticado. "Tengo ganas de estrangularte", le dijo Krywonis apenas vio el plato del argentino. "¡Estoy enojado! ¿Dónde están las manzanas de la tarta?", lanzo. Y, apenas Ronnie señaló a las frutas, el chef respondió con ironía: "sos medio amarrete con la manzanas". Luego, golpeó la mesa con notoria molestia. Tanto Puglia como Lainé tuvieron reparos con el desempeño del participante. "Cuando se trata de un plato tradicional, tenés que seguir la receta de la A a la Z. No la cambies", dijo el francés.



El último en pasar al frente fue Newsome. Lo primero que comentó Krywonis fue la ausencia de la crema en la tarta. "Es una larga historia; tan larga que es mejor no contarla", respondió el basquetbolista con humor. Torres destacó su trabajo con las especias, aunque le recomendó que aprendiese a manejarlas con matices. "Tenés que trabajarlas con técnica", le dijo.



Tras la presentación de todos los platos, el jurado invitado eligió el mejor plato de la noche: el de Santiago Urrutia. "Mi aporte sirvió", celebró Luana, cuyo trabajo fue esencial para el trabajo del conductor automovilístico. Luego, Puglia salvó a Mariale James, Enrique "Pelado" Peña y Eduardo "Colo Gianarelli; mientras que Lainé a Reque Newsome y a Ronnie Arias.

Por lo tanto, Alejandro Camino y Oscar Bello quedaron al borde de la eliminación. Tras unos instantes de suspenso, Torres reveló que Camino debería abandonar Masterchef Celebirty: Uruguay. "Oscar, si no querés irte, tenés que ponerte las pilas. Esta es tu segunda amarilla", advirtió la jurado.

Finalmente, el comunicador se despidió del certamen de Canal 10 al borde las lágrimas y con el aplauso y los vitoreos de sus compañeros. "Alejandro es tranquilidad, paz y sonrisa", dijo Mariale para despedirlo. "Celebro que hayas venido a enfrentar riesgos", concluyó Puglia.