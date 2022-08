¿Harán "Canta conmigo ahora" en Uruguay? Todo lo que se sabe de la versión local

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Ajustan detalles de una versión 100 por ciento uruguaya de Canta conmigo ahora. Se grabará en Buenos Aires y al parecer, con la conducción del mismísimo Marcelo Tinelli. Habrá que ver si todo cierra", firmaba el pasado 13 de agosto el Agente Encubierto de Sábado Show.

Desde entonces, los rumores no han hecho más que agudizarse, con cambios en la información y nuevos nombres sobre la mesa. ¿Pero qué hay de firme en estos trascendidos?

Las especulaciones comenzaron ​a partir de una supuesta visita de incógnita de Marcelo Tinelli a las instalaciones de Canal 12, en la previa al estreno de su nuevo formato Canta conmigo ahora, que va de lunes a jueves en el prime time de La Tele. El conductor y empresario habría llegado a Montevideo para definir las negociaciones con la señal uruguaya, y en la charla se habría evaluado la posibilidad de producir en suelo nacional.

Entonces surgió la versión de que una edición local de Canta conmigo ahora podría hacerse en Uruguay, aunque grabada en Buenos Aires. Se habló incluso de que el propio Tinelli —como se informó en Sábado Show— iba a estar al frente del programa.

Sin embargo, en los últimos días esa historia cambió y en el programa Hacemos lo que podemos se informó que el conductor elegido era Maxi De la Cruz. Desde Canal 12 habían adelantado a El País que el animador no iba a estar en la nueva temporada de 100 uruguayos dicen porque tenía un proyecto internacional, y también habían avisado que se estaba trabajando en nuevos proyectos para el conductor de ¿Quién es la máscara?

Pero consultadas por El País, varias fuentes de La Tele aseguraron que la versión uruguaya de Canta conmigo ahora no está en los horizonte.​

Desde la producción de Teledoce aseguraron a TV Show que el trascendido "no es verdad" y que "por ahora no está en los planes" un proyecto de estas características. Maxi De la Cruz también desmintió haber hecho algún acuerdo por la conducción: "Yo no hablé con nadie".

Por lo pronto, Canta conmigo ahora —el que está al aire— sí hizo audiciones en Montevideo, a comienzos de julio y tiene talentos uruguayos en su programa. Y, se sabe, en televisión todo puede pasar.