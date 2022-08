La impactante actuación de Avril Lerman hizo parar a 100 jurados de "Canta conmigo ahora"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La última entrega de Canta conmigo ahora marcó el momento más emotivo en lo que va del programa. Y la protagonista fue Avril Lerman, una joven de 21 años que se convirtió en la primera en lograr que los 100 jurados se pararan por su actuación.

Oriunda de la ciudad de Santa Fe, la joven contó que su nombre se debe a un personaje de Las Tortugas Ninja, reveló que es cantante y vocal coach, y que desde pequeña soñaba con llegar a un formato de Marcelo Tinelli. Lo logró en la emisión de este miércoles.

Mientras el jurado esperaba que Lerman los sorprendiera con una canción de comedia musical o con algún tema pop, la chica deslumbró con una versión de "Nessun Dorma", el famoso y exigente aria de Giacomo Puccini, el acto final de la ópera Turandot, tradicionalmente cantado por hombres.

La cantante se convirtió en la primera en conseguir que los 100 jurados se pusieran de pie por su actuación, que fue muy precisa. Terminó ovacionada de pie por todos los presentes, y conmovida hasta las lágrimas mientras Tinelli decía: "Chau, nos vamos todos".

"Estoy como sin palabras porque no necesito ningún cartel, ningún software para anunciar algo. Nos has conmovido a todos", dijo el conductor con la voz quebrada. "Has logrado lo que nadie hasta ahora".

"Faltaba que se empiece a derrumbar todo", comentó L-Gante cuando le tocó dar la devolución a la participante. "Es increíble. Estaba esperando que algo sorprenda, y sorprendió mucho".

"Se nota que está muy enfocada, que se esfuerza, que le pone mucha energía, y por eso logró algo que nadie logró acá", agregó Coti Sorokin.

El entusiasmo generado en el programa fue tal que seis de los jurados bajaron al escenario para interpretar, junto a ella, la misma pieza.