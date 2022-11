"Gran Hermano": el apasionado beso entre Thiago y Daniela tras conocer al nuevo líder

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada semana, los participantes de Gran Hermano 2022 se enfrentan a diferentes pruebas para su presupuesto semanal. Pero también lo hacen para elegir al líder, que no solo tendrá la inmunidad sino que también será quien podrá salvar a uno de los nominados para abandonar el reality show.



El ganador de esta semana fue Thiago Medina, quien ya sabía que si se llevaba el primer puesto recibiría un premio de Daniela, su flamante pareja. La prueba era la siguiente: los participantes tenían que meter un gol en el menor tiempo posible, y para eso tenían que tirar de dos cuerdas para trasladar una pelota hasta la cima de un agujero.



Antes de la prueba, Santiago del Moro dialogó con los participantes y habló de sus flamante relaciones en la casa. "Thiaguito, ¿estás enamorado?", le preguntó al participante. "Nos estamos conociendo Santi. Estamos viendo qué pasa, tranqui", contestó.



Cuando el conductor le preguntó qué significaba Daniela en su vida, Thiago dijo: "Siento que conectamos hablando. Nos juntamos a tomar mates y siento que no es un juego esto. Me siento bien y cómodo. Siento que no estoy jugando cuando estoy al lado de ella".



Para celebrar la confirmación de la flamante pareja, el conductor les pidió un beso: "Si gana Thiago la prueba, se viene el beso", propuso Del Moro y la pareja aceptó. Tras la definición de la prueba, Daniela y Thiago se fueron al frente del sillón y se dieron un apasionado beso.



Por otra parte, Del Moro leyó un comunicado de Gran Hermano y anunció que ya se había hecho una nominación espontánea. Enseguida, la lupa quedó sobre Agustín, Nacho, María Laura "Cata" y Daniela, los cuatro participantes que ingresaron a dialogar con el dueño de la casa con el objetivo de hacer la nominación.

Finalmente, Del Moro anunció que la autora de la espontánea fue Daniela. Sin embargo, aún no se conoció a qué participantes perjudicó con votos en contra, ya que eso se revelará durante la gala de nominación de este miércoles.