"Got Talent Uruguay": Camila Iza Machado ganó el reality de Canal 10; así fue la final

Este lunes Got Talent Uruguay celebró la final de su tercera temporada con una entrega repleta de emociones. Desde el Auditorio Nacional del Sodre, los diez finalistas del reality show de talentos se enfrentaron en una gala transmitida en vivo por Canal 10.

La compañía Full House, que logró el botón dorado conjunto, fue la encargada de inaugurar la noche. Lo hicieron con un fragmento del musical Los Miserables que completaron con una cuidada escenografía y vestuario. Se llevaron una ovación de pie del público. "Trajeron a la pantalla de la televisión a Los Miserables, y celebro que entre tanta mediocridad que hay en la televisión, traigan esta propuesta a horario central", les dijo Orlando Petinatti.

El siguiente participante en subir al escenario fue Andrés Cazeneuve. El bailarín nacido en Durazno y radicado en Montevideo sorprendió con una rutina de exotic pole dance en la que se acompañó de otros 17 bailarines. "Andrés, te juro que te amo tanto. Gracias por este show que acabás de darnos. Tenés un arte maravilloso", celebró Claudia Fernández. "Hoy, de estos tres años en Got Talent, debés de ser la persona que más nos sorprendió y que más se superó. Felicitaciones", agregó Agustín Casanova.



Más adelante, Pink, el grupo de baile formado por una docena de niñas y adolescentes, presentó una propuesta de homenaje a Mary Poppins. "Nos sorprendieron actuando y cantando. Muchas felicitaciones", les dijo Riccetto. "Siento que fue su mejor actuación en Got Talent, por lejos. Me encantó que trajeran un poco de canto, que marca un nuevo camino en Pink", sumó Casanova.

Heroica Tanguera, el grupo de bailarines de Paysandú, presentó una cautivadora actuación musicalizada por "Balada para un loco". Tras verlos actuar, Riccetto dijo: "Disfruto mucho verlos porque son completos. Trajeron una propuesta que mezcló baile, teatro, vestuario y tango. Fue un show realmente completo; pagaría, con gusto, una entrada para verlos".



La cantante Camila Iza Machado, nacida hace 15 años en Tupambaé —un pueblo de Cerro Largo de mil habitantes—, se acompañó de la Orquesta Juvenil del Sodre para cantar una dulce versión de "Cómo mirarte", de Sebastián Yatra. "Hoy sacaste una voz que no habíamos oído. Esa fuerza que sacaste fue hermosa. Tenés un futuro enorme", celebró Casanova. "Me gusta tu sencillez y humildad, y siento que las transmitís en tu voz", sumó Riccetto.



Levantando Polvadera, el grupo oriundo de Soriano, presentó una enérgica versión de "Latidos", de Matías Valdez. Se acompañaron de cuatro parejas de bailarines y se ganaron el enfático aplauso del público. "No perdieron la esencia a través del canto y de la música: logran que la gente cante y baile. La tarea está cumplida", les dijo Petinatti. "Me encanta este grupo. A partir de ahora, baile que haya, baile que va a explotar. Felicitaciones", añadió Fernández.

El mago Leandro Furtado, especializado en la cartomagia, llegó a la final con una sorprendente apuesta que contó con la participación de los cuatro miembros del jurado. "Me encanta que la magia esté en la final de Got Talent. Tenés algo especial que mantiene al público atento a lo que va a pasar; es increíble", dijo Fernández. "Se nota la adrenalina cada cada vez que subís al escenario porque es lo que nos hace sentir vivos. Nos brindaste una experiencia muy linda", añadió Casanova.



El grupo Los Sureños, que se presentó con un integrante menos —Fernando debió ausentarse a causa de un problema de salud—, interpretaron una delicada versión de "No saber de ti", de Los Nocheros. "Me dio mucho gusto verlos nuevamente en el escenario. Se merecen ganar porque tienen un talento extraordinario", les dijo Riccetto. "Se merecen lo que tienen. Soñaron tan fuerte que los que les está pasando ahora es lo que les está pasando. De cantar en los ómnibus a la final de Got Talent", dijo Petinatti.

El Frank, de 20 años, presentó una canción inspirada en su historia. "Vengo de abajo, mi barrio represento", cantó el rapero nacido en el Cerro. "Me encanta ver tu crecimiento y cómo tus letras transmiten un mensaje", dijo Fernández. "Me cuesta aplaudirte, pero no abrazarte. Cuando te veo en el escenario, siento que estás cumpliendo tu sueño", agregó Petinatti.



Por último, el grupo Back to the Legends subió al escenario con una potente versión de "Start Me Up" que engancharon con "Miss You" y "(I Can't Get No) Satisfaction" —todas de The Rolling Stones— y que hizo bailar a Petinatti. "Todo gran show tiene que tener un gran final, y este es el show que Got Talent merecía", los elogió el conductor de Malos Pensamientos. "Esta fue su mejor noche, les agradecemos por todas sus presentaciones en el programa", cerró Casanova.

Luego de las actuaciones, Natalia Oreiro anunció a los cuatro participantes más votados. Tras varios segundos de suspenso, nombró a Levantando Polvadera, Camila Iza Machado, Los Sureños y Full House. Y, finalmente, la conductora anunció al ganador: se trató de Camila Iza Machado, la cantante nacida en Tupambaé, quien se llevó el premio de un millón de pesos. Con lágrimas en los ojos, agradeció a quienes la votaron y a su familia, presente en el escenario. "Esta noche triunfó el talento", celebró Oreiro.