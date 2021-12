Gaspar Valverde en "PH Uruguay": "El 2021 lo erradicaría de mi almanaque para siempre"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

PH Uruguay, el ciclo de entrevistas que conduce Gonzalo Cammarota en Canal 4 genera un ambiente que permite que los famosos invitados se abran y confiesen miedos, inseguridades, alegrías también alguna anécdota divertida.

El pasado jueves tuvo como invitados a la cantante Agus Padilla, el comunicador Alejandro Camino, la periodista Carolina Domínguez, el ganador del reality Bake Off Uruguay, Facundo Amestoy, y el comunicador Gaspar Valverde.

Vale recordar que Valverde tuvo un año complicado y continúa enfrentado a Álvaro Navia por su desvinculación de los programas Polémica en el bar y La peluquería de Don Mateo.



"Él tuvo algunas reuniones con el canal. Un día me llamó por teléfono y me dijo: “No estás más en La peluquería y de Polémica te quieren sacar. Así que fijate, andá a hablar, hacé algo”, contó Gaspar Valverde en una entrevista a Sábado Show a finales de febrero. “Sentí que un amigo que me soltaba la mano”, agregó. El caso continúa en la esfera judicial.

Por eso, cuando en el "Punto de encuentro", Cammarota pidió que pasen al frente los que tenían problemas con el sueño, Valverde fue uno de ellos. "Tengo un poco de ansiedad" comenzó diciendo el esposo de Karina Vignola, invitada semanas atrás, y agregó: "Estos últimos dos años fueron difíciles, me pasaron cosas muy duras y tuve que comer techo como loco y me dije no puedo no descansar o dormir muy liviano que estás atento a todo. Recurrí a psicólogo y a psiquiatra porque no podía pegar un ojo, me costaba muchísimo dormir. También probé con cosas naturales y musiquita en el teléfono, pero la ansiedad y la cabeza te gira es como un contador que te da vuelta. Es difícil. Tengo que estar muy detonado para una siesta o dormir ocho horas. Hoy me tomo una pastilla si estoy muy ansioso y no puedo dormir, y al menos descanso seis o siete horas. No es sano tomarse una medicación pero es más sano que no dormir". También comentó que es un tema hereditario ya que a su madre y hermano le pasó lo mismo.

.@GasparValverde cuenta que la ansiedad y algunos momentos difíciles le generaron problemas para dormir



🗣️ ‘’Recurrí a un psicólogo, a psiquiatra porque no podía pegar un ojo’’, dijo ⬇ #PHUruguay pic.twitter.com/MCA5olekpO — PH Uruguay (@PodemosHablar_4) December 31, 2021

Otra de las consultas del "Punto de encuentro" donde Valverde habló fue cuando pidieron que den un paso al frente los que tienen algo del 2021 para dejar atrás".

"Mi 2021 lo erradicaría de mi almanaque para siempre, fue un año muy triste desde todo punto de vista", comenzó diciendo Valverde, quien rescató el apoyo de sus amigos, familia y del público que se le acercó. "En todo momento se acercó y no sabía que tanta gente me quería. Respondí cada mensaje que me escribieron. Me sentí muy querido en mi peor año emocionalmente. Eso lo rescato, lo demás borro todo", dijo.