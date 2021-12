Todo lo que se sabe del final de "ShowMatch": invitados, regresos y un sorpresivo adiós

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes será la gran final de La Academia de ShowMatch, el formato que marcó la vuelta a la televisión de Marcelo Tinelli pero que no le trajo de regreso el éxito y el buen rating.

Este martes quedaron definidos los cruces de semifinales, tras la eliminación de las parejas de Mario Guerci y Soledad Bayona, y de Agustín Barajas y Loli Ruiz. Así, en la noche de hoy se enfrentarán por un lugar en la definición Noelia Marzol y Jony Lazarte con Celeste Muriega y Maxi Diorio; y mañana jueves será el turno de Agustín "Cachete" Sierra y Fiorella Giménez con Cande Ruggeri y Nicolás Fleitas.

Las dos mejores duplas volverán a la pista el viernes para bailar por el título de campeones, en una noche que será muy especial.



Con todo lo que se sabe de la final de ShowMatch, resalta que habrá sorpresas, invitados especiales, algún regreso esperado y también que será la despedida de una figura clásica de los certámenes.



Según reveló Tinelli, el viernes habrá un jurado más que se sumará a Ángel de Brito, Pampita Ardohain, Guillermina Valdes, Jimena Barón y Hernán Piquín. Se trata del cantante de cumbia L-Gante, que opinará sobre las presentaciones de las duplas y se encargará, luego, de cerrar el programa con una actuación especial.

Además, se anunció que dos de las mejores bailarinas que han tenido los formatos de ShowMatch, Laurita Fernández y Flor Vigna, regresarán. La primera, aparentemente separada de Nicolás Cabré otra vez, volverá con una coreografía hecha para la ocasión —"un musical", dijo el conductor— y, se espera, con anuncios o confirmaciones sobre su presente amoroso.



Vigna, en tanto, estará en calidad de cantante, una faceta a la que ahora está dedicada de lleno, y estrenará en vivo su tema "Uy!". Pero no será el único número musical de la noche, ya que habrá show de Chano que estará con su nueva banda completa.

Además, el programa irá en horario especial, a las 22.30. En Uruguay se lo verá en directo por La Tele.



Y si bien no se sabe, después de un año crítico en su rendimiento, cuál será el futuro de ShowMatch, lo que sorprendió este martes fue el anuncio del retiro de un histórico del programa. Es que a través de sus redes sociales, Ángel de Brito anunció que se jubilará como jurado.



Ante el comentario de una usuaria de Twitter que exigió que "jubilen al jurado", De Brito respondió: "Yo me jubilo el viernes. No te preocupes". "Esto sí es una primicia, ¿dejás de ser jurado del Bailando para siempre?", insistió otro usuario y el periodista aclaró: "Sí".