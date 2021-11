Flor Vigna debutó como cantante y su video con Luciano Castro se hizo viral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Flor Vigna finalmente hizo su debut musical. La bailarina lanzó su primera canción, "Uy!", acompañada de un esperado videoclip que tiene como protagonista a su novio, el actor Luciano Castro.

El lanzamiento como cantante de Vigna está en la línea de la movida urbana y pop, con elementos del tango y el flamenco. Hay reminisencias a Rosalía, una de las actuales estrellas de la música hispanoamericana —hasta está su latiguillo "Tra"—, y el colorido visual también recuerda a las piezas de la popstar Katy Perry.

"Dime lo que quieras pero yo no volveré, ya no sirve que me cantes la canción de Luis Miguel", es parte de la letra de despecho. "Es como un nacimiento y es también el animarse", dijo ayer la ex ShowMatch en el evento que realizó para concretar este estreno.

Pero lo que más llamó la atención en las redes sociales, tras el lanzamiento que rápidamente se convirtió en tendencia en YouTube, no fue la propuesta artística en sí sino la presencia de Luciano Castro.



El galán de telenovelas aparece sonriente y con el torso desnudo, dentro de una bañera con muñecas, haciendo acrobacias con Vigna o bailando con un abrigo amarillo y lentes rosados.

Su actuación generó varias reacciones en Twitter y unos cuantos memes, que mantienen a Vigna y a Castro como tema tendencia en la red.

@flor_vigna con Luciano Castro en las vías del tren // Nosotros en las vías del tren. pic.twitter.com/F5Vyn7fSx8 — Emiliano Messina (@emi_messina) November 12, 2021

Yo después de ver a Luciano Castro en el video de Flor Vigna. pic.twitter.com/KNBRRVZChe — Gabriel Gauna (@Gabriel18598561) November 12, 2021

Luciano Castro soy yo cuando me baño después de la bendi. pic.twitter.com/PgUc4i9fuH — Maria la del barrio 🎶 (@duralamilanga) November 12, 2021

En el videoclip de el tema de Flor Vigna Luciano Castro apareció con muñecas a su alrededor pic.twitter.com/YjvmT6JCmf — J U L I A N (@julianmendozza) November 11, 2021

La vergüenza ajena que me da Flor Vigna cantando y el vídeo que hizo con Luciano Castro literalmente estoy así pic.twitter.com/9W62Lheiqf — Facundo Iba (@Facunditolg) November 12, 2021

Flor Vigna y Luciano Castro son una de las parejas del momento en la farándula argentina. Confirmaron su romance a comienzos de octubre.