Empezaron a entregarse los premios Emmy y Netflix ya domina la competencia

The New york Times, La Nación/GDA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Impulsada por Gambito de dama y The Crown, Netflix dominó la competencia en los Creative Arts Emmy Awards durante el fin de semana.

Netflix se llevó 34 premios Emmy en tres ceremonias separadas el sábado y el domingo, mientras que Disney +, su competidor más cercano, ganó 13 premios. HBO y su servicio de streaming, HBO Max, el perenne peso pesado de los Emmy, ganaron solo 10 premios.

Cada año, la Academia de Televisión, que organiza los Emmy, anuncia a los ganadores de decenas de premios técnicos en el período previo a los premios más importantes que se anuncian en el evento principal, los Primetime Emmy Awards. La ceremonia en horario estelar de este año será el domingo y se transmitirá en Uruguay por TNT y TNT Series.

Gambito de dama, una miniserie sobre una adolescente prodigio del ajedrez, ganó nueve premios Emmy de artes creativas durante el fin de semana, más que cualquier otra serie. Sus competidores más cercanos, con siete premios cada uno, fueron el programa de aventuras y acción de Disney derivado de Star Wars The Mandalorian y el siempre presente de NBC Saturday Night Live.

Aunque los Creative Arts Emmys no están listos para el horario de máxima audiencia (incluyen premios como la mejor actuación de acrobacias, el mejor peinado y la dirección de iluminación sobresaliente para una serie de variedades), cuentan de todos modos en los libros de récords de Hollywood y en la tabla de clasificación de la 73 edición de los os premios Emmy 73 que ahora sí está oficialmente en marcha.

Las ceremonias de fin de semana también entregaron algunos premios de actuación clave. The Queen’s Gambit se llevó el premio al mejor reparto en una miniserie. Superó a un par de aclamadas series de HBO, I May Destroy You y Mare of Easttown. The Crown ganó el premio al mejor reparto en un drama, y ​​el programa de Apple TV + Ted Lasso ganó el premio al mejor reparto en una comedia. Ambos son los favoritos para llevarse más premios en el evento principal.

El dominio de Netflix prácticamente garantiza que ganará más Emmy que cualquier otra cadena de televisión, estudio o plataforma de streaming, por lo que 2021 será el primer año en que superará a su principal rival, HBO. Hace tres años, por primera vez, Netflix empató a HBO en los máximos honores. Al entrar en las ceremonias de los Emmy de este año, HBO, con la ayuda de HBO Max, lideró con 130 nominaciones, una más que Netflix.

Aunque Gambito de dama estará lejos del podio en la entrega del próximo domingo-las más nominadas son —The Crown, The Mandalorian, Wandavision y The Handsmaid’s Tale— y , en la de este fin de semana fue la clara ganadora en las principales categorías consideradas “técnicas” o “creativas” según las denomina la propia Academia televisiva. Así, la miniserie creada por Scott Frank triunfó en los rubros de mejor dirección de fotografía, vestuario, edición, maquillaje, diseño de producción, música original, mezcla de sonido y casting de una miniserie. En esa fundamental categoría que reconoce el talento de los encargados de armar el elenco de las ficciones, un rubro que los Oscar, por ejemplo, insisten en ignorar, también ganaron Ted Lasso (casting en comedia), el primer Emmy de los muchos que conseguirá el próximo domingo, y The Crown (mejor casting en serie dramática).

Los premios Emmy serán efectivamente un escaparate de los logros televisivos durante la pandemia. Debido a los cierres de producción y los retrasos, la cantidad de programas de televisión en la segunda mitad del año pasado y la primera mitad de este año disminuyó sustancialmente. Las presentaciones para las categorías principales de este año bajaron un 30%.

La ceremonia, conducida por el comediante Cedric the Entertainer, se llevará a cabo en interiores y exteriores en el Event Deck en L.A. Live, cerca de la casa habitual de los Emmy en el Microsoft Theatre en el centro de Los Ángeles.

La asistencia se reducirá drásticamente, pero a diferencia de la ceremonia remota del año pasado, es probable que la mayoría de los ganadores pronuncien sus discursos de aceptación en persona.



Para prevenir problemas la producción solicitó que los invitados estuvieran vacunados y, debido a la reciente suba de casos por la variante Delta, se les exigió también que presentaran un test negativo. Con esas precauciones los presentes pudieron quitarse los barbijos durante la ceremonia. Una imagen que probablemente se repita en la gala del domingo próximo