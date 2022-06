La emoción de Ricardo Alarcón en "¿Quién es la máscara?": "Hace un año estaba peleando por mi vida"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El capítulo de este jueves de ¿Quién es la máscara? tuvo una emotiva sorpresa gracias a la revelación del personaje detrás de Rino, quien resultó ser Ricardo Alarcón, el expresidente de Nacional.



En la más reciente edición del formato transmitido por La Tele, Alarcón interpretó "Loco (tu forma de ser)", uno de los mayores éxitos de Los Auténticos Decadentes y recibió varios elogios del equipo de expertos, formado por Patricia Wolf, Emir Abdul Gani, Fata Delgado y Sofía Rodríguez.

Sobre el final del programa, Alarcón fue desenmascarado y emocionó al público. "¡No puedo creer que estés acá!", le dijo el conductor Maxi De La Cruz. "Yo tampoco lo puedo creer", respondió el empresario notoriamente emocionado.

"Hace un año estaba peleando por mi vida, en este mismo momento. Y ahora me están enseñando, me están ayudando a ser más feliz. Me emociona mucho", agregó para referirse al período en que estuvo internado en CTI a causa de complicaciones derivadas del coronavirus.

¡Un campañón! ⚽💥 El empresario y expresidente de Nacional se puso la camiseta de #Rino🦏 subiéndose al escenario de #LaMáscaraUY🎭 y nos compartió toda su alegría y sencillez. ¡Bienvenido, Ricardo Alarcón! 🙌 @teledoce 📺 pic.twitter.com/edehwZgwsC — Quién Es La Máscara Uruguay (@lamascarauy) June 24, 2022

"Y cuando estaba luchando por mi vida, todo el personal de la salud, por quienes tengo un cariño enorme, y es uno de los nuevos grupos que incorporé al grupo de amigos, estaban todos con máscaras. Y ahora tengo un nuevo grupo, que es el de La Máscara, con una diferencia: la máscara la tengo yo", agregó al ver la emoción del panel de expertos.

En la mañana de este viernes, Alarcón brindó una entrevista con Desayunos Informales para ahondar en su experiencia en el certamen. "Estoy realmente sorprendido; el teléfono no ha parado de sonar. Es un desborde impresionante", comentó al inicio de su diálogo con el ciclo matinal de La Tele. "Lo primero que quisiera expresar es la alegría como uruguayo de ver que la televisión nacional pueda hacer una producción de estas características".

"Cuando me llamaron para invitarme a que me integre a este programa, más allá de la sorpresa y de pensar que estaba loco —porque no podía aceptarlo—, me mandaron un adelanto de lo que es la producción en el exterior. Después de que viví lo que se hizo acá, el nivel de calidad es realmente fantástico", agregó.

🙌 Un jugador de toda la cancha: la experiencia de Ricardo Alarcón en la piel de #Rino🦏 en @lamascarauy Por vía 📞 contactamos con el expresidente tricolor, con quien repasamos su experiencia arriba del escenario de #LaMáscaraUY🎭 pic.twitter.com/deORq2d77I — Desayunos informales (@desayunos12) June 24, 2022

"Permanentemente nos cuidaron, nos mimaron y nos arroparon. Nos hicieron sentir artistas", comentó. Luego, cuando le preguntaron cómo fue la reacción de su familia al verlo cantar bajo del disfraz de Rino, dijo, entre risas: "Fue increíble. Tenemos 14 nietos y permanentemente me decían: 'Abuelo, ¿vos sos Rino?'".