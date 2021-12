Por ajustada diferencia, "La Academia" de "Showmatch" tiene su campeón, ¿quién ganó?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"La Academia", el certamen de ShowMatch coronó este viernes a su ganador en una noche llena de sorpresas y emociones. El cantante L-Gante estuvo como jurado y también cantó en vivo. Además, hubo actuaciones musicales a cargo de Chano, Flor Vigna, Laurita Fernández, y regresó una histórica compañera de Marcelo Tinelli.

La última gala de La Academia arrancó, como siempre con el ingreso de Tinelli al estudio, quien apareció acompañado por su hijo menor, Lolo. Luego de la tradicional presentación del jurado, y tal como se había anunciado, apareció el sexto integrante: L-Gante, quien llegó con un vino de regalo "para no caer con las manos vacías". Además, Tinelli le dio la bienvenida a Marcela Feudale, que este año no trabajó en el programa para preservar la salud de su mamá, pero estuvo en el estudio para ser parte de la gala. La histórica voz en off del programa apareció muy emocionada en el estudio.

De esta forma y con todos los involucrados ya presentados, comenzó la gala que tuvo a Laurita Fernández para inaugurar la pista. La conductora del "Cantando 2020" realizó un espectáculo musical en el que participaron las bailarinas del staff.

Después del número musical llegaron los participantes que tuvieron que enfrentarse por el título: Agustín "Cachete" Sierra junto a Fiorella Giménez (hoy, su novia), y Noelia Marzol, en compañía de Jony Lazarte. Ellos se midieron en tres disciplinas: rock, adagio y merengue.

El primer ritmo fue el rock. Y ahí, por ajustado margen, se impuso la pareja de Marzol y Jony Lazarte. Casi sin tiempo para más, arrancó el adagio. "Hubo una pareja que parecía que iba a darse masa...", dijo L-Gante respecto a Sierra y Giménez. Para esa pareja fue su voto, como el resto del jurado: los novios trasladaron su pasión real a la pista y de esa manera, la disputa quedó a mano hasta ese momento.

De esta forma todo lo definió el merengue. Y cinco minutos después de iniciado el último ritmo, arrancó la votación final que tuvo de todo. De Brito hizo llorar a Pampita al dedicarle unas palabras por los dolores que enfrentó su vida. "Cuántas cosas me pasaron desde que vine a reemplazar a Moria (Casán). Cómo me cambió la vida. Cómo entré con el corazón destrozado y me voy con el corazón sano. Criar a mi hija (Ana) en esos meses en el camarín...", dijo la modelo, muy conmovida, antes de entregar su última devolución.

Quien descomprimió fue L-Gante, quien preguntó: "¿Siempre son así de sentimentales?”. Después de ese comentario llegaron las lágrimas de Jimena Barón quien también dijo que el programa la ayudó a atravesar un difícil momento personal. Aunque lo que realmente importaba, quién había ganado el último ritmo, el jurado se inclinó por Marzol. De esta forma, la bailarina ganó en dos de los tres ritmos.

Marcelo hizo un emotivo balance en la final de #LaAcademia y habló sobre la importancia del entretenimiento en los tiempos difíciles. pic.twitter.com/NyuZCzFG6I — eltrece (@eltreceoficial) December 11, 2021

Luego de un número musical a cargo de Chano, y unas palabras de Tinelli, se llegó a la decisión del público. Los ganadores fueron Noelia Marzol y Jony Lazarte, quienes se impusieron en una ajustada elección con el 50,7 por ciento entre los más de 123 millones de votos. "Trabajamos toda la vida para esto. Nunca pensé que lo iba a vivir", dijo Marzol entre lágrimas.