Quién es Agus Morales, la debutante que Canal 4 eligió para "¡Ahora caigo!"

Canal 4 prepara uno de los estrenos más importantes del año para la televisión uruguaya: la adaptación local de ¡Ahora caigo!, el formato internacional que aquí gozó de muy buena fama gracias al español, conducido por el carismático Arturo Valls.

El viernes, el programa abrió las puertas del estudio para una recorrida de periodistas y personalidades de los medios, en la que no solo se mostraron las flamantes instalaciones, sino que se puso en práctica el juego, que combina preguntas y respuestas con caídas.

Y junto a eso llegó la novedad respecto a quién será la dupla de El Gran Gustaf al frente de ¡Ahora caigo! Se trata de Agustina Morales, una figura con experiencia en el mundo del espectáculo pero que, a sus 29 años, hará su debut en la televisión.

Agus Morales es conocida por ser la cantante de Dame 5, una de las bandas de cumbia pop que se mantiene en actividad. Es actriz con formación en teatro musical, e influencer con mucho protagonismo en las redes sociales.

En ¡Ahora caigo! mostrará su dominio en ese mundo, ya que además de ser la asistente de Gustaf en el programa televisivo —o "azafata", como se conoce ese rol, será la host digital.

En declaraciones a Telenoche, Morales dijo: "Es una experiencia hermosa sumarme a Canal 4 y poder mostrar otra faceta al margen de la musical, que es donde soy más conocida. Los compañeros me recibieron bárbaro, hay un equipo de trabajo excelente y me toca a acompañar a un gran conductor como Gustaf. Me sentí super cómoda en todo momento, no tuve que fingir ningún personaje y eso es lo que más me gusta, que el Canal 4 me dio absoluta libertad para mostrarme como soy".

Morales también tiene una banda de funk, Agusmor & The Flavor Gang. Y junto a Nati Ferrero, Clipper y Sole Ramírez formó Pibas, una agrupación pop que supo actuar en los Premios Graffiti y en el Antel Arena.

Con la llegada de Agus Morales a la televisión, la generación de la cumbia pop continúa pisando fuerte en la pantalla. Agustín Casanova, el líder de Márama, es el que más se afianzó como jurado de Got Talent Uruguay y La Voz. Soledad Ramírez, ex Mala Tuya, es parte del staff de Poné Play. Y Tomi Narbondo, ex Rombai y Dame 5, ahora está en El juego de la oca.