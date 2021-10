¿Por qué las series se están robando a las grandes estrellas de Hollywood?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En estos meses, vamos a poder ver a talentos de cine como Michael Keaton, Jeff Bridges, Taika Waititi, Nicole Kidman y Clive Owen en diferentes proyectos televisivos. Nadie engatusó aún a Tom Cruise para que haga una serie. Pero, así como van las cosas, eso ya no sería una misión imposible.

Cada vez más estrellas de cine abandonan la noción de que la televisión es un medio inferior. Steve Martin, por ejemplo, ha co-creado la divertida comedia criminal de Hulu, Only Murders in the Building (acá disponible en Star+), e invitó a su coprotagonista de ¡Tres amigos!, Martin Short al invento.

Kate Hudson se está tomando un descanso de las comedias románticas para unirse a la ganadora del Oscar Octavia Spencer para la segunda temporada de Truth Be Told, de Apple TV Plus. Jessica Chastain y Oscar Isaac se han reunido para una nueva adaptación de la miniserie de Ingmar Bergman Secretos de un matrimonio, para HBO y HBO Max.

Y Kevin Hart, cuyas películas han recaudado más de mil millones de dólares, desarrolla True Story para Netflix, su primera serie dramática.

“Hice uno que otro proyecto para televisión, pero no muchos. Aunque ha mejorado muchísimo en los últimos 10 años”, dijo Michael Keaton, quien protagonizará Dopesick, una nueva miniserie de Hulu. “No creo que volvamos más nunca a esos días en los que decíamos: ‘Solo hago cine’ o ‘solo hago teatro’ o ‘solo hago este tipo de cosa’. Olvídense de eso”.

La carrera de Keaton dependió mucho de la pantalla chica a finales de la década de 1970: apareció como invitado en Maude, uno de “sketches” con Mary Tyler Moore, y en una comedia poco memorable con Jim Belushi. Pero una vez que alcanzó el éxito como el chistoso asistente mortuorio en Servicio de noche de 1982, la televisión pasó a un segundo plano.

Es que los actores tan populares como para hacer de Batman veían actuar en televisión como un retroceso.

John Wayne rechazó el papel principal en La ley del revólver. Jimmy Stewart le rogó a CBS que cancelara su serie sobre abogados Hawkins después de una temporada. En su próxima autobiografía, Ron Howard recuerda como Henry Fonda parecía estar desanimado cuando coprotagonizaron una serie dramática que duró poco, La familia Smith. Lucille Ball decidió hacer una sitcom solo después de haber tenido un fracaso en el cine.

Sin embargo, hubo un programa que cambió esas posturas.

“Creo que la gente se dio cuenta del potencial de la televisión apenas apareció Los Soprano”, dijo la escritora y actriz Sharon Horgan, quien trabajará en la nueva serie de Starz Shining Vale, que cuenta el nominado al Oscar Greg Kinnear y la ganadora del Oscar Mira Sorvino. “Cada episodio era una película”.

Jeff Daniels también hizo referencia a la serie de HBO. “La respuesta honesta es que Jim Gandolfini lo hizo posible”, dijo Daniels. “En los días de Robert Redford, Dustin Hoffman y Robert De Niro, no te rebajabas a hacer televisión. Pero Los Soprano cambió eso, así como HBO, Showtime, Netflix, Amazon. De repente tenías otros lugares a los cuales ir. Y como actor, puedes hacer más papeles”.

Daniels se había forjado una exitosa carrera en el teatro y el cine, donde por lo general interpretaba personajes secundarios a la sombra de nombres más conocidos en películas como Tonto y retonto, Máxima velocidad y Totalmente salvaje. Sin embargo, se volvió en un actor célebre cuando pasó a la televisión, una relación que comenzó con The Newsroom de HBO, la serie que le hizo ganar el primero de dos Premios Emmy en 2013.

Luego protagonizaría las miniseries The Looming Tower, Godless y American Rust. “No sé si obtendría los papeles que obtengo si no fuera por lugares como Showtime y otros, porque es allí donde están todos los escritores”, dijo Daniels. “No podría estar más feliz, porque me ha mantenido en esta industria y me ha permitido desafiarme a mí mismo”.

Taika Waititi, quien ganó un Oscar por escribir Jojo Rabbit y dirigió el próximo y prácticamente asegurado éxito de taquilla Thor: Love and Thunder, sigue involucrado en la televisión en gran parte porque le permite estrenar proyectos personales que no serían aceptados para la pantalla grande. Su proyecto más reciente, Reservation Dogs, es una comedia iniciática con nativos de Estados Unidos.

"Los proyectos de Hollywood son divertidos, pero esto probablemente es más cercano a mi corazón porque significa más para mí”, admitió Waititi, quien también coproduce la serie What We Do in the Shadows de FX.

Pocos escritores se han beneficiado más de la migración de grandes estrellas a la televisión que Ryan Murphy. Sus diversas series de antología han brindado a Jessica Lange, John Travolta y Susan Sarandon algunos de los papeles más notorios de sus largas carreras.

Para Impeachment: American Crime Story, que en Estados Unidos se estrenó a principios de este mes en FX reclutó a Clive Owen para el papel de Bill Clinton.

Para Owen, comprometerse a hacer una miniserie quizá no fue gran cosa. Los actores europeos y australianos tienen una larga tradición de alternar entre diferentes medios sin que les preocupe la percepción pública.

“Siento que la televisión es una extensión del cine. Es solo una versión más larga”, dijo Nicole Kidman, quien recibió elogios por su trabajo en la series de HBO Big Little Lies y The Undoing (ambos en HBO), y recientemente en Nine Perfect Strangers. “Hice un par de películas pequeñas al principio de mi carrera, pero luego fui directamente a las miniseries que fue, en gran medida, el medio en el que me hice más conocida en Australia. Así que siempre he estado muy vinculada con la televisión”.

Julia Roberts (Homecoming) y Amy Adams (Sharp Objects) también han emulado esa estrategia.

“Me alegra mucho que se esté dando este momento en el que los actores pueden moverse de un lado a otro sin ser penalizados o encasillados por eso”, dijo Rosario Dawson, quien coprotagoniza Dopesick junto a Keaton.