Netflix retirará de su catálogo a una de sus series más exitosas y los fans estallaron

La cancelación de películas y series de Netflix suele causar reacciones negativas entre sus seguidores. Y, en las últimas semanas, la plataforma ha recibido numerosas críticas tras anunciar la retirada de varios de los éxitos de su extenso catálogo.



Primero fue Betty, la fea; ahora le toca a a la serie animada Rick & Morty, que dejará de estar disponible en agosto para emitirse únicamente en HBO Max. Creada en 2013 por Justin Roiland y Dan Harmon, sigue las aventuras del científico Rick Sánchez y su nieto Morty.



Tiene cinco temporadas y sus seguidores estallaron las redes sociales tras conocer su retiro de la plataforma. “Esta noticia me rompe el corazón”, compartió una usuaria en su cuenta de Twitter. “Vi demasiados episodios de Rick & Morty en Netflix y no sé qué haré ahora”, escribió otra.



"Rick & Morty". Foto: Netflix.

"Era el único motivo por el que seguía pagando Netflix, lo siento pero si lo quitan de ahí, adiós", comentó uno de los seguidores de la serie. "Síguele subiendo a tus tarifas Netflix y cobrando por cuentas compartidas. Tú solito estás haciendo que tanto tu catálogo como tus miembros te dejen por otras plataformas debido a tus 'tan acertadas decisiones'", criticó otro usuario.



Pero la de Rick & Morty no será la única cancelación de Netflix para agosto. La saga de Star Trek, la película ganadora del Oscar Call me by your name y los films Las torres gemelas, Astro Boy y Di que sí también saldrán de su catálogo en los próximos días.