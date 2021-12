Netflix eliminará dos emblemáticas series de su catálogo y los fans estallan de furia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Netflix renueva su catálogo constantemente. Mes a mes, son muchas las series y películas que abandonan la plataforma mientras que se le da la bienvenida a otras tantas que llegan para romper los récords de audiencia. Pero existe un problema: aquellos títulos que no son producidos por Netflix tienen fecha de vencimiento y desde su existencia hemos visto cómo grandes series y películas se despidieron. Ahora, el anuncio de dos nuevas pérdidas enfureció a muchos fanáticos: tienen hasta el 31 de diciembre para ver las producciones antes de que sean retiradas.

Sin comunicado oficial, el anuncio fue dado dentro de la propia plataforma. Al ingresar en cada uno de esos títulos, aparece un aviso donde figura la fecha límite para disfrutar de sus episodios.



La primera serie en desaparecer será Grey’s Anatomy. El drama médico tiene cargadas, al día de hoy, 17 temporadas completas y cuenta con el anuncio de una nueva entrega. Sin embargo, no se podrá disfrutar en Netflix ya que es el primer título de peso que abandona el catálogo.



Por otro lado, una comedia también dirá adiós. Casi tan popular como la anterior, brilló en varios canales de televisión desde que fue emitida por primera vez en 2009 y hasta la actualidad. La serie sigue vigente y, si bien todo parece indicar que no tendrá temporada 12, los fans no pierden la esperanza. Estamos hablando de Modern Family que, con 11 temporadas, abandonará Netflix a fin de diciembre.



Entre tanto, hay muchos más que ingresan a Netflix y ya fueron publicados. A continuación, la lista completa de series, películas, documentales, realitys, animaciones y especiales que llegan en el mes de diciembre.