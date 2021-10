¿"El juego del calamar" tendrá temporada 2 en Netflix? Lo que se sabe hasta ahora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A casi un mes de su estreno, El juego del calamar continúa dominando las tendencias populares en Netflix. El público ha devorado esta serie surcoreana de la que todos hablan, y ahora quiere saber qué va a pasar.

En concreto, la pregunta recurrente de los últimos días es si El juego del calamar tendrá temporada 2 en la plataforma de streaming. La respuesta, por ahora, no es del todo clara.

Netflix no ha hecho referencias a una eventual renovación de la ficción, pero por el suceso que ha generado y el éxito global que ha tenido, no es difícil imaginar en una continuidad. A eso se le suma, además, que el final de la primera temporada es lo suficientemente abierto como para pensar en un desarrollo de esta historia.



Por lo pronto, para su creador Hwang Dong-hyuk hay cierta complejidad a la hora de imaginar el futuro de El juego del calamar.



Primero, porque ha dicho que demoró una década en desarrollar este producto que al final se convirtió en fenómeno. En una entrevista con la publicación estadounidense Variety, contó: "En mis primeros días, bebía media botella de soju (una bebida alcohólica destilada de Corea) para que fluyeran los juegos creativos. Ya no puedo hacer eso".

"Escribir El juego del calamar fue más difícil de lo normal para mí, ya que era una serie, no una película. Me llevó seis meses escribir y reescribir los dos primeros episodios... No tengo planes bien desarrollados para El juego del calamar 2. Es bastante agotador pensar en ello", declaró en la nota.



En ese contexto, también comentó que en caso de hacerla, se rodearía de un equipo de directores con experiencia para facilitar la tarea y poder llevarla a cabo con otra dinámica, y haría lo mismo con guionistas. "Si la hiciera, definitivamente no la haría solo", afirmó.



Por lo tanto, en caso de que El juego del calamar tenga temporada 2, los fanáticos deberían esperarla o bien para la segunda mitad de 2022, o ya para 2023. De momento hay que esperar por las novedades.

La serie cuenta la historia de un peculiar juego, en el que cientos de personas con problemas económicos compiten por un premio millonario, con la cuestión de que solo el ganador saldrá con vida.