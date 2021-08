Estrenos de Netflix en setiembre 2021: películas y series que llegan a la plataforma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Setiembre llegará en apenas días y, con él, nuevos títulos renovarán el catálogo de Netflix. Entre estrenos originales, nuevas temporadas de series populares y algunos clásicos, la plataforma de streaming vuelve a renovarse y a proponerle variedad al público.

En cuanto a las series, uno de los platos más fuertes del mes en Netflix será el lanzamiento de la primera mitad de la quinta y última temporada de La casa de papel. La ficción española de Alex Pina volverá el 3 de setiembre, con el principio de un final que se completará en diciembre y para el que se sumarán varias caras nuevas.

Otra nueva temporada que genera expectativa y llegará en setiembre es la sexta y última de Lucifer, esa serie que encuentra al Diablo viviendo una vida humana en Los Ángeles. Basada en un personaje de DC Comics, la estrenó Fox en 2016, luego fue cancelada y Netflix la rescató y reimpulsó su popularidad. El último adiós llegará el 10 de setiembre.



En tanto, también se espera la tercera temporada de Sex Education. Protagonizada por Gillian Anderson y Asa Butterfield, este éxito británico que aborda la sexualidad en la adolescencia con profundidad y mucha gracia, regresará el 17 de setiembre.



A continuación, las series que llegarán en setiembre:



1 de setiembre

Cómo ser un buen cowboy (original)

Los 100 (temporada 7)



2 de setiembre

Hotel Del Luna (temporada 1)

Q-Force (original)

Un superespía gay y su variopinto



3 de setiembre

La casa de papel (original; temporada 5, primera parte)

8 de setiembre

The Circle: EE. UU. (original, temporada 3)



10 de setiembre

Lucifer (original, temporada 6)



14 de setiembre

Jack Whitehall: Travels with My Father (original, temporada 5)

Los alquileres vacacionales más increíbles del mundo (original, temp. 2)

Brooklyn Nine-Nine (temporada 7)



15 de setiembre

Nailed It! (original, temporada 6)

Jugando con fuego: Latino (original)

16 de setiembre

Final Space (original, temporada 3)



17 de setiembre

El juego del calamar (original)

Sex Education (original, temporada 3)

Castle and Castle (original, temporada 2)

Chicago Party Aunt (original)

Keeping Up with the Kardashians (temporada 6)

Sex Education

21 de setiembre

Amor en el espectro (original, temporada 2)



22 de setiembre

Jaguar (original)

Dear White People (original, volumen 4)



24 de setiembre

Misa de medianoche (original)

Reas: Nueva Orleans (original)

¿Cuánto pesa la sangre? (original, temporada 2)

29 de setiembre

El caso Hartung (original)



30 de setiembre

Amor 101 (original, temporada 2)



Proximamente

Corrupción en Bangkok

CINE Las películas que llegan

En cuanto a las películas que se estrenarán en setiembre, el mes arrancará con la comedia Más allá de la fiesta, con Victoria Justice como una chica que vive para divertirse, muere en un accidente y deberá enmendar sus errores en la Tierra para obtener sus alas en el más allá. Se estrena el jueves 2.

El viernes 3 llegará ¿Cuánto vale la vida?, con Michael Keaton, Stanley Tucci y Amy Ryan en un drama basado en las aclamadas memorias de Kenneth Feinberg. Tras los ataques del 11 de setiembre, un abogado debe intentar determinar el valor monetario de las vidas que se perdieron.



Otro drama con caras conocidas se lanzará el 24 de setiembre. Se trata de El estornino, con Melissa McCarthy como una mujer que, en medio de un duelo importante, lucha contra un pájaro territorial que está en su jardín. Dirige Theodore Melfi (St. Vincent, Talentos ocultos).



Y para el 29 hay que esperar Fuimos canciones, film español basado en una novela de Elísabet Benavent. Es la segunda adaptación de la autora que lanza la plataforma, tras el éxito de la serie Valeria.

También se sumarán al catálogo películas como Amores perros de Alejandro González Iñárritu, y El olvido que seremos, drama español de Fernando Trueba que ganó el Premio Goya este año.



A continuación, las películas que llegarán en agosto a la plataforma:



2 de setiembre

Más allá de la fiesta (original)



3 de setiembre

¿Cuánto vale la vida? (original)



6 de setiembre

Slender Man



8 de setiembre

Vinterviken (original)

10 de setiembre

Kate (original)

Presas (original)

Amores perros

Nosotros



12 de setiembre

El justiciero 2



15 de setiembre

Cuentos al caer la noche (original)



17 de setiembre

BAC Nord: Brigada Anticriminal (original)

Bajo el hechizo del amor (original)

El padre que mueve montañas (original)

20 de setiembre

Cementerio maldito



22 de setiembre

Confesiones de una chica invisible (original)

Intrusión (original)

El olvido que seremos



24 de setiembre

El estornino (original)

29 de setiembre

Nadie sale con vida (original)

Fuimos canciones (original)

I Love You as a Friend (original)

DOCUMENTALES Y MÁS Otras novedades

1 de setiembre

Punto de inflexión: El 11S y la guerra contra el terrorismo (original)

Misterios del Titanic



6 de setiembre

Cuenta regresiva: Misión espacial Inspiration 4 (original, primera parte)



7 de setiembre

Al descubierto: Punto de break (original)



9 de setiembre

Las mujeres y el asesino (original)

Hermanos de sangre: Malcolm X y Muhammad Ali (original)



15 de setiembre

Schumacher (original)



16 de setiembre

Siempre quise ser cowboy (original)



28 de setiembre

Invasión de Clichés de Hollywood (original)



30 de setiembre

Fantasma

Niños y familia



3 de setiembre

Tibucán (original)

Club de buceo (original)



7 de setiembre

Kid Cosmic (original, temporada 2)

Octonautas: Misión en la Tierra (original)



8 de setiembre

PJ Masks: Héroes en pijamas (temporada 3)



14 de setiembre

Misión en la nieve: Una película interactiva de You vs. Wild (original)

A StoryBots Space Adventure (original)



16 de setiembre

He-Man y los Amos del Universo (original)



21 de setiembre

Tut Tut Cory Bólidos: Chrissy al volante (original)



24 de setiembre

My Little Pony: Nueva generación (original)



28 de setiembre

Ada Magnífica, científica (original)



30 de setiembre

Bob Esponja (temporada 4, 8 y 9)

Patrulla de cachorros (temporada 1, 5 y 6)

Anime



1 de setiembre

Kuroko no Basket (temporada 3)



10 de setiembre

Yowamushi Pedal

Yowamushi Pedal Grande Road



Proximamente

Baki Hanma (original)