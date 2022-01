Estrenos de Netflix en febrero 2022: películas y series que llegan a la plataforma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Febrero será un mes cargado de estrenos en Netflix, que sorprenderá con una cantidad de series y películas de lo más interesantes o, al menos, atrapantes para su audiencia.

Entre las series, a comienzos de mes destaca la llegada de la segunda temporada de Oscuro deseo, un éxito latino que supo conquistar los ránkings de la plataforma a nivel mundial. Llegará el 2 de febrero.

También llegará la temporada 2 de Fuerza Espacial, comedia con Steve Carell y que muchos habían dado por cancelada, luego de que no tuviera el éxito esperado. Irá por la revancha a partir del 18 de febrero. Y volverá, con más ciclos, el reality show El amor es ciego.

En cuanto a las nuevas historias, resaltan el estreno de la miniserie Inventando a Anna, sobre la historia real de la falsa heredera Anna Delvey (11 de febrero) y la secuela de Vikingos, Vikingos: Valhalla, que se podrá ver desde el 25 de febrero. Son de las más esperadas del año y a ellas se suma El joven Wallander: La sombra del asesino, sobre el famoso personaje del autor sueco Henning Mankell (17 de febrero).

En tanto, para la región, la plataforma apuesta a Cielo Grande, una tira juvenil hecha en Argentina y que se lanzará el 16. Cuenta la historia de un grupo de jóvenes que intentan salvar un hotel perdido en el Delta, y parece remitir a las tradicionales historias de Cris Morena y Disney.

A continuación, las series que llegarán en febrero a Netflix:



1 de febrero

Cómo criar a un superhéroe (temporada 2, original)

El aprendiz: Edición ONE Championship (original)



2 de febrero

Oscuro deseo (temporada 2, original)

3 de febrero

Murderville (original)

En busca de Ola (original)



4 de febrero

Dulces magnolias (temporada 2, original)



8 de febrero

El amor es ciego: Japón (original)



11 de febrero

Inventando a Anna (miniserie, original)

El amor es ciego (temporada 2, original)

Toy Boy (temporada 2, original)

15 de febrero

Are You The One: El match perfecto (temporada 4)



16 de febrero

Swap Shop (temporada 2, original)



17 de febrero

El joven Wallander: La sombra del asesino (original)

Keeping Up with the Kardashians (temporada 9 y 10)



18 de febrero

Alguien está mintiendo (original)

Fuerza Espacial (temporada 2, original)

22 de febrero

El gato ladrón (original)



25 de febrero

Vikingos: Valhalla (original)

De vuelta a los 15 (original)



Próximamente

Tribunal de menores

cine Las películas que se vienen

Tan fuerte como el apartado de series será el de películas en febrero. Además de que arribará al catálogo un clásico como Top Gun: Pasión y gloria (1 de febrero), llegarán unos cuantos títulos interesantes.

Las miradas se las roba Madres paralelas, la última película de Pedro Almodóvar que hará su estreno para América Latina a través de la plataforma de streaming. Dos madres solteras se hacen amigas cuando dan a luz el mismo día en un hospital, y de ahí en más sus vidas se transforman. Están Penélope Cruz y Milena Smit y se la verá desde el 18 de febrero.

El mismo día llegará La masacre de Texas, secuela del clásico de terror que con una historia coescrita por dos uruguayos trabajadores de Hollywood, Fede Álvarez y Rodo Sayagues. Dirige David Blue Garcia a un elenco joven.

Y además, Netflix apuesta sus fichas a la romántica A través de mi ventana, con sello español y con base en una popular novela juvenil de Ariana Godoy; y a la secuela A mi altura 2, sobre adolescente (Ava Michelle) que ahora sueña con protagonizar el musical escolar. Llegan el 4 y el 11 de febrero, respectivamente.

A continuación, las películas que llegarán en febrero a Netflix:



1 de febrero

Mi mejor amiga, Ana Frank (original)

La pareja perfecta

Top Gun: Pasión y gloria

Colateral: Lugar y tiempo equivocado

Comer, rezar, amar



4 de febrero

A través de mi ventana (original)



11 de febrero

A mi altura 2 (original)

17 de febrero

Perdona nuestras ofensas (original)

Venganza a golpes (original)

Erax (original)

Disparo al corazón (original)



18 de febrero

La masacre de Texas (original)

Especial de Rabbids: La invasión - Misión a Marte (original)

Madres paralelas (original)

20 de febrero

No me mates (original)



25 de febrero

El regreso a casa de Madea (original)

Sin respiro (original)



27 de febrero

Spider-Man: Un nuevo universo

más novedades Documentales, especiales y más

Documentales y especiales



2 de febrero

El estafador de Tinder (original)

MeatEater: Temporada 10 (parte 2, original)



16 de febrero

jeen-yuhs: Una trilogía de Kanye West (original)

18 de febrero

Descenso: El caso contra Boeing (original)



22 de febrero

Race: Bubba Wallace (miniserie, original)



23 de febrero

El peor inquilino del mundo (original)

Niños y familia



1 de febrero

LEGO Ninjago (temporada 3)

Polly Pocket (temporada 2)



3 de febrero

Kid Cosmic (temporada 3, original)



8 de febrero

Dora y la ciudad perdida

15 de febrero

Ridley Jones (temporada 3, original)



16 de febrero

Cielo Grande (original)



17 de febrero

Un amigo abominable

18 de febrero

¡El show de Cuphead! (original)



24 de febrero

Locuras en la nieve



25 de febrero

Una película de huevos

Anime



8 de febrero

Kanna y los dioses de Octubre (original)



Juegos



Próximamente

Dungeon Dwarves (original)