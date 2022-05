Zaira Nara habló de su crisis con Jakob von Plessen: "Me duele por la familia que somos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde hace varios días se habla de una supuesta crisis de pareja entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen. Que hubo una infidelidad del empresario con una modelo, que ella se mudó a la casa de su hermana en Buenos Aires, que habría encontrado consuelo en los brazos de un polista y varios rumores más comenzaron a surgir. Las fotos que publicó Von Plessen solo son sus hijos no ayudó a laudar el tema. Claro que la pareja en cuestión no ha hablado con la prensa, lo que en la vecina orilla es dar rienda suelta a que sigan apareciendo chismes y rumores con y sin justificación.

Supuestamente Von Plessen le fue infiel a la menor de las Nara, casi al mismo tiempo que ocurrió el affair de Mauro Icardi con Eugenia "La China" Suárez en París. En el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Socios del espectáculo se dijo: "Cuando pasó el Wandagate, Jakob, el ¿ex? de Zaira Nara, habría tenido encuentros -porque ya se conocían desde antes y habían tenido historias- en Francia con Jimena Buttilengo", dijo una de las panelistas.

Buttilengo es una modelo cordobesa que está radicada en París con su pareja y sus mellizos de cuatro años. En diálogo con el portal Teleshow, dijo: "No sé quién es -por Jakob-. Conozco a Zaira, es mi amiga". Luego siguió hablando del tema en sus redes sociales, desmintiendo los rumores.

Mientras tanto, Zaira se mantenía en silencio. Claro que todo cambió el jueves cuando le envió un audio a la periodista Pia Shaw de LAM, quien, obviamente, lo reprodujo al aire. Allí, Zaira Nara da su versión de los hechos. "De chiquita, cuando empiezan a hablar de mí, trato de no mirar, no escuchar, no leer, no responder, porque si no, me angustio y me empiezo a enroscar en todo lo que se dice", comenzó explicando y justificando su ausencia durante el inicio de esta polémica.

"Sabés que te adoro y recontra respeto tu trabajo y el de todos tus colegas que me escriben, y tampoco quiero parecer agrandada porque no respondo", continuó. "Lo que pasa es que hay temas que realmente son muy personales, y cada uno tiene sus procesos que entiendo que no son procesos que una tenga ganas de ir contando y exponiendo al aire".

"Lo que me gustaría aclarar que no lo encontré a Jakob en nada, que nunca descubrí que Jakob me haya sido infiel ni nada por el estilo, ni nada raro de todo lo que se dijo que yo lo encontré a Jakob en París”, destacó, para luego hablar de la modelo señalada como la tercera en discordia.

"La chica de la que hablan es una chica que recontra conozco, que me invitó al cumpleaños de sus hijitos cuando yo estuve en París, no fui realmente porque estaba muy conectada 24/7 con mi hermana", dijo Zaira.

Para terminar, y sin querer hablar de la relación con von Plessen, Zaira dijo: "Es horrible que de repente por no responder se termina hablando más y armando una bola enorme. Me encantaría que eso quede claro porque me duele muchísimo por la familia que somos y que seremos siempre", cerró la modelo y conductora.