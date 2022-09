Wanda Nara confirmó su separación de Icardi justo después de que este la desmintiera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Wanda Nara volvió a revolucionar las redes sociales con una noticia de corte personal. Después de semanas de muchas especulaciones en los programas de espectáculos, la mediática finalmente confirmó que se encuentra separada de su marido Mauro Icardi.

Wanda dio a conocer esta novedad sobre su vida amorosa a través de una carta en una historia de Instagram, en letras blancas sobre fondo negro. Allí aclaró que no dará "ningún detalle" sobre "esta separación".

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender, no sólo por mi sino también por nuestros hijos", expresó.

Si bien había rumores sobre la separación entre la empresaria y el futbolista desde hace meses, la publicación de Wanda sorprendió a todos porque apenas un día antes su marido Icardi había asegurado que la pareja seguía en pie.

También a través de Instagram, el deportista había publicado: "No estamos separados. Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en Argentina y en unos días la vamos a tener de vuelta en casa, que tanto los nenes como yo la extrañamos mucho".

"Obviamente a los programas de chimentos y espectáculos les vende la mentira y más de dos personajes públicos como nosotros. Pero estamos más que acostumbrados y a veces nos gusta jugar un poquito con tanta pavada que inventan y les damos de comer cada tanto, hasta que se les cae por su propio peso lo que hablan en inventan", dijo, y cerró la publicación con un corazón junto al texto "te amo Wanda Nara".

Luego de que su esposa confirmara abiertamente la ruptura, Icardi optó por eliminar de sus redes el desmentido publicado el día de ayer. Actualmente Wanda continúa viviendo en Argentina grabando el programa ¿Quién es la máscara? y no dio detalles sobre cómo avanzará su vida una vez que concluya el ciclo.