¿Por qué Victoria Rodríguez salió de lentes negros en "Esta boca es mía"?

Victoria Rodríguez salió al aire este jueves con un look muy llamativo para los seguidores de Esta boca es mía: la conductora apareció en cámara con lentes de sol.

El motivo no es otro que médico. Rodríguez se sometió este martes a una cirugía ocular para mitigar la hipermetropía y la presbicia que padecía. En redes sociales compartió los resultados y se declaró "emocionadamente feliz".

El tratamiento quirúrgico fue en Buenos Aires y si bien la conductora aclaró que "no fue por canje", compartió un video y un mensaje de agradecimiento a la clínica y al cirujano que la operó.

"Fue LA MEJOR INVERSIÓN de mi vida", escribiò (en mayùsculas). En el video se ve cómo Victoria lee con letras pequeñas del celular, algo impesado para el estado de su vista anterior. "Es una locura. Veo cosas que en la vida pude leer".

Contó que su decisión de operarse en Buenos Aires radicó en que no encontró al especialista indicado en Uruguay. "No es que no haya excelentes oftalmólogos en Uruguay. Los hay, claro. Pero en mi caso, yo ya había consultado a dos y ninguno me recomendó operarme a corto plazo", explicó.

También compartió la emoción de mirarse al espejo, por primera vez sin lentes.

Días atrás, Rodríguez había hablado sobre la ansiedad que le provocaba la intervención. "Estoy entre asustadita y también feliz. No voy a poder creer. Recuperar la vista sin esto (los lentes) y poder ver esos detalles y secretos de los rasgos de las personas que amás. Para mí, están todos como esfumados. Además de lo cotidiano: ver la hora en el reloj, ver lo que comés, los carteles de la calle... es tanta cosa lo que perdés", declaró la conductora en un video en Instagram.