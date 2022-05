Tenso cruce al aire entre Ángel De Brito y la esposa de Facundo Arana: "No te enojes"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una inesperada denuncia causa revuelo en el mundo del espectáculo. Romina Gaetani reveló que vivió “situaciones no gratas” con Facundo Arana, que describió como actitudes violentas cuando compartían elenco en la novela Noche y Día. Tras esta denuncia pública, se sumó el relato de Maju Lozano, quien también recordó una tensa situación con el actor. Ante estas fuertes declaraciones, Maria Susini rompió el silencio para defender a su esposo. Visiblemente enojada, la modelo tuvo un fuerte cruce con Ángel de Brito.

“Él tuvo actitudes violentas conmigo y ese posteo lo termina de demostrar, casi un año después. Griterío, palabras que no está bueno que te digan, golpes en la mesa. Hay testigos, de hecho, que lo han visto en la motorhome en estas discusiones. Eran cuestiones de trabajo, opinábamos distinto sobre alguna escena, y de repente tenía un arranque abrupto que no estaba bueno, o te decía una palabra. Que alguien te diga: ‘Si fueras hombre te cagaría a trompadas’ es un montón”, expresó la Romina Gaetani durante una reciente entrevista en LAM (América).

Las palabras de la actriz tomaron una rápida repercusión, tal es así que también la conductora Maju Lozano recordó que también el momento que fue abordada por el actor en 2014. “Me dijo lo mismo que a Romina: Si fueras varón te cag… a trompadas”, expresó en su programa Todas las tardes (El Nueve), al rememorar que Facundo Arana le recriminó que se había “c..... en su familia”, en referencia a una entrevista que la periodista le había realizado a Isabel Macedo, expareja de él y que en ese entonces mencionó el dolor que sintió al separarse.

Tras las dos graves denuncias mediáticas que recibió el actor, fue la actual pareja de Facundo Arana, Maria Susini, quien tomó la palabra en su defensa. En principio, la modelo mantuvo conversaciones vía WhatsApp hasta que decidió hablar en vivo. “Está lejos de ser violento. Respiro con él y, si así lo fuese, yo no estaría con una persona así. Está lejos de las descripciones esas. Que se puede calentar un día y golpear una mesa, sí, recontra sí”, expresó en diálogo con Ángel de Brito en LAM. Por su puesto, que esta declaración llamó la atención de todos los integrantes del programa.

Durante la extensa entrevista, Susini intentó defender a su esposo y padre de sus hijos al indicar que lejos está de ser una persona violenta. Visiblemente enojada, esgrimió solo palabras positivas sobre él. Para culminar la nota, el conductor le preguntó a la modelo cuál era el motivo por el cuál ella hablaba mientras Arana se llamaba a silencio. Esta observación, la hizo enfurecer.

“No te enojes conmigo, María. Yo no te hice nada a vos”, expresó el periodista al momento en que detectó un cambio en el tono de voz de la modelo, mientras le respondía que salió a hablar porque lo decidió así, sin consultarle a su esposo, quien según su testimonio no mira el programa. “No estoy enojada. Te estoy aclarando, que es diferente”, respondió tajante.

En aquel momento, el tono de la conversación se elevó. A pesar de indicar que no se encontraba enojada, las palabras de Susini eran cada veza más contundentes: “Soy mujer y hago lo que quiero”, expresó al reiterar que fue por su propia decisión que rompió el silencio. Asimismo, destacó que fue ella quien le pidió a su esposo que no hablara al respecto.

Luego de un intenso ida y vuelta, en el que el conductor le indicó a María que no debía enojarse con él, ya que no fue quien realizó las fuertes declaraciones contra Facundo Arana, la modelo admitió que por un momento se enojó, pero que no estaba enojadísima. Asimismo, admitió que su tono tenía que ver con que estaba cansada con este tema.