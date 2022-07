Susana Giménez, tras su debut teatral en Uruguay: "Emociona que te reciban así"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Apenas terminado el preestreno de Piel de Judas, una función exclusiva para socios del Club El País que tuvo lugar este jueves en Enjoy Punta del Este, Susana Giménez irrumpió en el backstage y fue recibida por el aplauso y la celebración de sus compañeros y su equipo.

Mientras saludaba a los presentes y dejaba en evidencia su complicidad con Antonio Grimau, con quien encabeza el elenco de la obra que hace temporada en Uruguay, la diva dialogó con El País y dio sus primeras impresiones respecto a este, su estreno como actriz en un escenario local.

"Es un placer enorme. Es la primera vez que trabajo en Uruguay así, y fue un placer", admitió apenas cambió sus tacos altos por unas zapatillas, y sus ajustados vestidos por un conjunto de pantalón y remera cómodos.

"Yo sé que es como mi casa, porque vengo hace muchisimos años, y además Uruguay y Argentina, bueno...", comentó en referencia a la estrecha relación de ambos países. "Y además mi programa salió mucho acá, en vivo y en directo durante muchísimos años. Y sé del cariño de la gente, porque cuando camino por la calle no me dejan, me dicen todo cosas divinas".

De eso ya había hablado con El País en la previa, en una entrevista en la que contó cómo se vincula con su audiencia y cómo le siguen agradeciendo por la risa, por hacer reír.

Ayer, tras un preestreno en el que se la pudo ver emocionada sobre el escenario, en particular en el momento del saludo final, Giménez admitió: "Emociona que te reciban así. Además en la calle todos los días me dicen lo mismo: 'Qué suerte que estás acá, no te vayas' (se ríe). ¡Y no me voy a ir, cómo me voy a ir!". Y remató: "Felicidad, todo felicidad".

Piel de Judas estrena oficialmente este viernes 15, y tendrá funciones en principio hasta el 12 de agosto. Hay 2x1 para socios del Club El País.