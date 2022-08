Sorpresivo reclamo de Patricio Giménez: deslizó que Susana "no lo invitó" a ver la obra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cantante Patricio Giménez dejó boquiabierto al elenco de Algo Contigo (Canal 4) en medio de una entrevista, cuando reveló que no fue invitado "con demasiada intención" a ver la obra de su hermana Susana. La diva protagoniza el espectáculo Piel de Judas en Enjoy Punta del Este.

La "poca intención" radica en que "hay pocas entradas" y en que, según el artista, Susana le dijo "termino agotada así que no salgo a comer ni nada, me voy a casa". Es por eso que él concluyó: "Yo ya conozco la obra, conozco la letra, y para estar parado en cualquier lugar porque no hay entradas, es mejor dejarlo para cuando haya entradas".

El hermano de Susana explicó que ya vio la obra en Buenos Aires y hasta ayudó a la diva a aprenderse el libreto: "Yo le hacía los otros tres personajes para que se aprendiera la letra. Me tocaba hacer de veterinario y ponía un a voz, y después tenía que hacer de amante y ponía otra. Ella me decía 'no lo hagas con acento porque me distraigo'. Nos divertimos mucho con eso".

Finalmente, indicó que además las funciones de la obra coincidieron con shows que él ya tenía previstos. Cabe recordar que el cantante fue uno de los primeros artistas populares que cruzó el Río de la Plata durante la pandemia para instalarse definitivamente en Uruguay. Desde entonces, suele ofrecer espectáculos en distintos puntos turísticos los fines de semana.