Silvia Paiva, separada de Jean Paul Bondoux: "El principito no fue tan principito"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El amor nacido en Bake Off Uruguay llegó a su fin. Silvia Paiva y Jean Paul Bondoux se separaron, confirmó la enfermera este martes en Algo contigo. "El principito no fue tan principito", fue su lapidaria frase.

Paiva y Bondoux se conocieron en la primera temporada del concurso de pastelería de Canal 4. Iniciaron su relación luego de que ella resultara eliminada de la competencia, y sortearon algunos obstáculos —la molestia de los hijos de él, por ejemplo— hasta que las diferencias pudieron más.

En Algo contigo, Paiva explicó que nunca estuvo enamorada en profundidad, y dio detalles de la disolución del vínculo. "Las cosas empezaron a cambiar, y como comenté siempre en todas las revistas, nosotros en realidad teníamos una diferencia de edad, más allá de que tengo 40 años, de 30 y pico de años, y uno no puede obligar a otra persona a que esté todo el tiempo diciendo 'te amo' cuando no lo sentís", expresó.

MIRA TAMBIÉN Calendario del amor 2021: 10 romances y 10 separaciones del año que se va

Dijo que se sentía atraída por Bondoux, pero que no llegó al amor. Y relató: "Él me hizo una propuesta que a mí me vino bárbaro porque yo podía aprovechar que él tenía un restaurant, me abrió las puertas de su casa y era parte de su personal porque por tres meses fui a trabajar. Estábamos conviviendo cada uno en su habitación, pero en realidad la idea era capacitarme, y se dio todo lo del romance".

"Él tuvo problemas económicos, problemas con sus hijos, con la salud... Fue todo un combo que llevó a que esto tuviera un fin", relató según consigna el sitio web de Telenoche.

Paiva y Bondoux se habían comprometido en diciembre. Antes, en charla con Sábado Show, habían relatado el paso a paso de su vínculo y cómo avanzaba el romance, viento en popa. Pero todo cambiaría.

Paiva, una enfermera oriunda de Rivera, se incorporó al catálogo de la plataforma para adultos Divas Play, y muestra parte de sus fotos sensuales en su cuenta de Instagram.