"No sé cómo vamos a salir acá"; los audios desesperados de los periodistas uruguayos agredidos en Santa Fe

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Varios periodistas uruguayos fueron insultados y agredidos mientras transmitían el partido de Nacional de este martes en el estadio de Unión de Santa Fe en Argentina. Luego de que Juan Ignacio Ramirez anotara el tanto del empate (minuto 77) algunos hinchas locales comenzaron a insultar y lanzar objetos y amenazas contra los puestos de transmisión uruguayos. Rompieron consolas, cables y micrófonos y varios debieron interrumpir sus emisiones.

Los equipos más afectados fueron los de Radio Carve, Radio Nacional y la transmisión partidaria laabdon.com.uy, quienes transmitían el partido desde una improvisada bancada de prensa muy cerca de los hinchas locales. Debido a las agresiones, tuvieron que irse a otros sectores del estadio y terminaron como pudieron su labor.

En el caso de Radio Carve, luego del grito de gol del empate, la transmisión se cortó. Minutos después, el relator Gabriel Regueira contó lo sucedido: "Los hinchas de Unión nos desarmaron toda la bancada de prensa. Nos tiraron la consola al piso. Nos agredieron con nuestros equipo de trabajo. Estamos pasando muy mal", dijo y terminó relatando el partido por celular y desde el palco donde estaban los directivos de Nacional.

Los comunicadores partidarios de laabdon.com.uy también la pasaron mal. En el canal de You Tube quedó registrado cuando los hinchas de Unión les dedicaban insultos y amenazas. "No salen de acá", se escucha que le dicen a los uruguayos. "Estoy relatando viejo... Nadie está de guapo. No estamos haciendo nada. Estamos relatando", respondieron los periodistas para luego comentar a sus oyentes: "Se complicó en serio acá. Nos vamos a tener que ir porque se complicó en serio. No sé cómo vamos a salir de acá".

Escuchá la tranmisión (los disturbios se producen en el minuto 1:55:30)

Luego se cortó la transmisión. Desde las redes sociales de laabdon.com.uy, explicaron que hubo agresiones y "colegas lastimados". Efectivamente, uno de los integrantes de de esta transmisión resultó con un corte leve en la cabeza.

Tuvimos que cortar la transmisión desde Santa Fe por agresiones a nuestros periodistas.



Estamos esperando información de su estado



INCREÍBLE, NEFASTOS — laabdon.com.uy (@laabdon) July 6, 2022

Radio Nacional, con la transmisión a cargo de Eduardo Gutiérrez, también interrumpió su transmisión y las narraciones y comentarios del partido se completaron desde Montevideo.

Gutiérrez se refugió en la cabina que había alquilado Radio Oriental, donde también hubo agresiones. Javier Máximo Goñi contó que algunos hinchas patearon la puerta con intenciones de entrar.

"Hay un problema gigante en la bancada. Vine para acá a resguardarnos porque está muy complicado el tema", contó Gutiérrez en los micrófonos de Oriental. "Quedate acá tranquilo. Esta es tu casa", le respondió su colega-competidor Goñi.

Los hinchas arrancaron los tablones del pupitre de prensa y los lanzaron contra los uruguayos. La intervención de la policía y de los directivos de Nacional logró calmar la situación.

En redes sociales, varios de los protagonistas dieron cuenta de lo sucedido, además de recibir muestras de solidaridad de los colegas.

Estamos bien.

Pasamos un momento espantoso.

En el 1-1, hinchas de Unión rompieron nuestros equipos (consola, micrófonos, celulares, auriculares) e hicieron todo lo posible por agredirnos físicamente. La dirigencia de @nacional fue fundamental para salvarnos. pic.twitter.com/CRufHWRKTo — Seba Sánchez (@SebaSanchezuy) July 6, 2022

Radios uruguayas humilladas en Santa Fé. Las propuestas partidarias deben tener espacios adecuados. Y el resto no deberíamos ser ignorados o desplazados a lugares no profesionales de trabajo. Se agradece la solidaridad de dirigentes de @Nacional . Y @Oriental770 a LT 10. pic.twitter.com/do0KRwCo13 — Javier Máximo Goñi (@javiermaximo56) July 6, 2022