Se rompió la relación entre el hijo mayor de Wanda Nara e Icardi: "No me lo banco más"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Parece que fue hace mucho, pero pasaron pocos meses de la escandalosa separación y posterior reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Ahora surgieron nuevas versiones sobre el tenso clima que se viviría en la casa de la familia de la mediática y el futbolista.

El periodista Juan Etchegoyen, a partir de un artículo publicado en la revista Paparazzi, dijo en en Mitre Live (Radio Mitre), que la relación entre el delantero del PSG y los hijos que tuvo la empresaria con Maxi López, pende de un hilo. Etchegoyen advirtió que Valentino (12) y el futbolista no estarían en los mejores términos, ya que en las fotografías se ve al niño un tanto "distante" de la actual pareja de su madre.

"En las stories (de Instagram) se ve a Icardi besando a sus hijas, teniendo buena relación, aparentemente, con los hijos de Wanda, pero a Valentino se lo ve un tanto distante", amplió el periodista de Mitre. De acuerdo a sus palabras, si bien no se conoce cómo habría afectado el "Wandagate" a los menores —dado que durante ese tiempo permanecieron a resguardo con López en París—, estarían enterados del escándalo de infidelidad protagonizado por Icardi y Eugenia "la China" Suárez.

"Los hijos en común que tienen Maxi y Wanda ya no querrían saber absolutamente nada con Mauro", explicó el periodista y aclaró que, si bien no tiene ninguna confirmación o evidencia concreta, muy pronto habría noticias al respecto. "Todo lo qué pasó, la infidelidad de Icardi, provocó que esa relación que era buena se convierta en todo lo contrario", añadió.

La frase de Valentino López a Icardi: "No me lo banco más"

Por otro lado, Etchegoyen dijo que el mayor de los hermanos habría lanzado una frase contundente sobre su padrastro a quien antes le tenía cariño. "No me lo banco más", habría sido la declaración de Valentino a su madre en los últimos días. "A los chicos les llega todo por la inmediatez de las redes sociales. Lo que me dicen es que los chicos sintieron la peor traición a su madre y a ellos también después de lo que ocurrió", agregó.

Además, indicó que los jóvenes viven conectados a Instagram y se sintieron, de alguna forma, identificados con su mamá, quien en octubre pasado publicó: "otra familia que te cargaste por zorra", en referencia a Eugenia Suárez, quien se habría interpuesto en el matrimonio. "A esta hora, Valentino es el más afectado en esta historia según me dice esta fuente confidencial. Constantino y Benedicto lo llevan más tranquilos el asunto, quizás es porque son más pequeños y Valentino entiende un poco más de lo que va esta historia. Por eso está mal y siente como una traición propia lo que pasó", especificó.

Por último, Etchegoyen anunció que la relación entre Nara e Icardi ya estaba deteriorada antes de la entrevista con Susana Giménez, y que el tiempo solo habría empeorado la situación. "Son horas decisivas, es cuestión de tiempo la separación. No hay vuelta atrás. Más allá de lo que se puede ver en la nota", dijo el periodista.