¿Rocío Marengo reveló quién ganará "MasterChef: Celebrity Argentina 3"?

Falta muy poco para la final de la versión argentina de MasterChef: Celebrity que se puede ver por la señal Telefé Internacional, disponible en varios cableoperadores.

En el reality gastronómico que conduce Santiago Del Moro quedan apenas seis participantes: Denise Dumas, Tomás Fonzi, Mica Viciconte, Mery del Cerro, Malena Guinzburg y Vicky "Juariu" Braier. Uno de ellos busca convertirse en campeón, título que ya consiguieron Claudia Villafañe y Gastón Dalmau en las anteriores ediciones.

Rocío Marengo, quien participó en la primera temporada del reality, publicó en sus historias de Instagram una foto que llamó la atención. En ella se anuncia que Mica Viciconte sería ganadora de la tercera edición del certamen que tiene como jurados a Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

En la publicación, la pareja de Fabián Cubero aparece en el set del programa con los brazos en alto, en señal de festejo. Y en la descripción de la publicación, Marengo escribió: "¡Gran laburo! ¡Te la bancaste toda! Guerrera, luchadora, gran jugadora. ¡Todo lo mejor! #micacampeona #micaenlafinal".

Consultada por el programa de Ángel de Brito, LAM, Marengo envió un audio en el que se refiere a su polémico posteo. Y aunque quiso hacer una aclaración, hizo más confusa la situación.

"Escuchen bien el audio porque vuelve a meter la pata", advirtió Angel De Brito, antes de poner al aire la grabación de Marengo.

"Mil gracias por dejarme este espacio para aclarar que fue todo un malentendido. Leí por redes sociales que Mica estaba en la final, me puse contenta por ella, compartí una historia felicitándola, y al toque Mica me dice: '¿por qué me felicitas, si no salió?'. Bueno, así que nada, al toque lo bajé, pero bueno, Ángel ya había capturado mi historia", dijo Marengo.

"Gracias Marengo, ¡pero otra vez! Dijiste 'no salió'", remató el conductor. Ahora solo queda esperar para saber si lo que publicó Marengo fue, como dijo, una confusión, una mala interpretación de los internautas, o si reveló antes de tiempo una información concreta y real.