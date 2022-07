Ricky Martin: revelan quién hizo la acusación de violencia doméstica contra el cantante

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La familia de Ricky Martin atraviesa horas complejas, luego de que se conociera que el cantante puertorriqueño fue acusado de violencia doméstica. Así lo reveló la policía de Puerto Rico, que procesa una orden de protección contra el artista bajo la Ley 54, que justamente protege a las víctimas de violencia doméstica.

El nombre de la persona denunciante no se dio a conocer. En tanto, el artista pop se hizo eco de la información y aseguró que se trata de alegaciones "completamente falsas".

Lo dejó en claro en un comunicado que hizo público, y mediante el que aclaró que no hará "expresiones particulares", ya que hay una investigación en curso que lo involucra.

Sin embargo, su hermano Eric Martin sí decidió referirse a la situación vivida y, a través de una transmisión en vivo de Facebook, hizo declaraciones muy específicas respecto a la acusación contra el cantante de "Livin' la vida loca". Y allí reveló que la denuncia la habría hecho un sobrino de ambos quien, según Eric, tiene problemas psiquiátricos.

"Mucha gente me dice que no hable, pero algo me está diciendo que no tengo que hablar. Porque yo no tengo miedo ni tengo que esconder nada", dijo Eric ante la cámara, con vehemencia.

En relación al sobrino que estaría implicado en este caso, prefirió no dar el nombre aunque deslizó: "Si alguien ha visto a mi sobrino querido, que lleva tiempo desaparecido de la familia... (...) Esto es un mensaje para mi sobrino querido que lo quiero en el alma y su familia lo quiere. Que él tenga problemas mentales eso es otros 20 pesos, que hemos estado luchando toda la vida con eso, pero eso no se sabe porque se mantiene callado, pero yo estoy cansado de estar callado".

En el vivo, Eric Martin arremetió contra el gobierno boricua por entender que no tiene un buen sistema de salud mental. Y dirigiéndose directamente al sobrino en cuestión, expresó: "Tú sabes lo que tú también le has hecho a mami, a tu abuela y tú sabes cómo tú eres. Averigüen cuántas veces el gobierno de Puerto Rico nunca ha ayudado a mi sobrino a mejorarse mentalmente porque el sistema no está hecho para rehabilitar a personas".

Antes de su descargo, había trascendido que el conflicto de Ricky Martin era con un sobrino menor de edad de su esposo, Jwan Yosef.