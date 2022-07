Ricardo Darín obtuvo la ciudadanía uruguaya, lo atacaron en Twitter y así reaccionó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ricardo Darín obtuvo recientemente la ciudadanía uruguaya, una noticia que se viralizó en medio de la compleja situación que vive Argentina y luego que distintas figuras, entre ellas Susana Giménez, se trasladaran hacia este país en el último tiempo. No obstante, el actor aclaró que mantiene su residencia actual e incluso cruzó críticas en redes sociales.

“Fui a hacer los documentos. Ya está. Ya tengo los definitivos. Ahora los tengo que renovar cada tres años”. Con esas palabras, el actor le confirmó al periodista uruguayo Martín Lema el trámite de la nacionalidad en aquel país. La Radio Ensamble Contenidos difundió las declaraciones del actor dadas en Buenos Aires días atrás.

MIRA TAMBIÉN Intento de robo en la casa de Jorge Lanata en Uruguay; detenido quedó libre

Si bien la entrevista se transmitió la semana pasada, sus dichos trascendieron este lunes. El periodista Mena, quien se encuentra en la capital argentina, dio con el actor mientras ingresaba a un local. En ese contexto le consultó por la opinión que tiene de Uruguay. “Muy bien. Lo único que me faltaba era tener el termo abajo del brazo, y el mate”, agregó.

Darín, de buen humor, manifestó su alegría y no perdió la oportunidad de hablar también del aspecto futbolístico. “Estoy muy contento de que Uruguay haya entrado en el Mundial (de Qatar). Porque estuvimos cortando clavos en un momento”, agregó.

En medio del breve diálogo, el actor de El secreto de sus ojos bromeó con su identidad, luego de que el periodista le pidiera decir su nombre en la nota. El artista mencionó a Arnaldo André (paraguayo) y a Osvaldo Laport (uruguayo) entre risas. Y mandó un saludo al programa.

No obstante, este lunes, cuando comenzaron a difundirse las declaraciones, el multipremiado intérprete reaccionó en Twitter. “Perdón por la molestia, solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningún lado, que no sea mi casa”, escribió. Y agregó: “Sigo pagando impuestos en mi país, como lo hago desde hace 50 años. Odiadores a dormir, es tarde”.