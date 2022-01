La respuesta de Graciela Bianchi a su parodia en Carnaval: "Me preocuparía si me alabaran"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La murga Queso Magro se presentó este domingo en el Teatro de Verano y se llevó gran parte de las miradas por un cuplé donde Jimena Márquez interpreta a la senadora oficialista Graciela Bianchi. Cargado de ironía, el personaje llama a todos "tupamaros, mugrientos" y declara haber participado en la fundación de "todas las cosas", incluida la luna.

Las repercusiones de la parodia hicieron que los términos "Graciela Bianchi" y "Jimena Márquez" se convirtieran en trending topic (tema tendencia) de Twitter este lunes.

La senadora blanca se refirió al cuplé en un tuit de respuesta a Christian Font. El periodista dudaba del adjetivo "polémico" para la imitación de Márquez. "Tranquilos, por algo me prestan atención. Como yo no pertenezco a la generación de los débiles, me fortalecen aún más y me ratifican que voy por el camino correcto de la vida. Sí me preocuparía si me alabaran", escribió en Twitter.

Tranquilos, por algo me prestan atención. Como yo no pertenezco a la generación de los débiles, me fortalecen aún más y me ratifican que voy por el camino correcto de la vida. Sí me preocuparía si me alabaran. — Graciela Bianchi (@gbianchi404) January 31, 2022

Bianchi (o "Grace" como le dicen en la interna) efectivamente participó en la fundación del Frente Amplio y fue secretaria del exdirigente comunista Germán Araújo. Abogada y docente, fue directora del Liceo Bauzá y en 2013 se incorporó al Partido Nacional por invitación del entonces diputado Luis Lacalle Pou. Hoy se declara "luisista"