El reencuentro de Patricia Wolf con su exesposa, Agustina Zuasnabar

Los últimos han sido tiempos de cambios para Patricia Wolf. La inquieta modelo y comunicadora volvió a la televisión, como parte del equipo de investigadores de ¿Quién es la máscara?, y presentó a su nuevo novio, a meses de haberse separado de Agustina Zuasnabar.

En marzo de 2021, la también DJ y rematadora confirmó que había terminado su relación con Zuasnabar, con quien contrajo matrimonio en 2018. En su momento se explicó que la ruptura se debió a un desgaste en el vínculo, y a una crisis que no se logró resolver.

Pero el cariño se mantenía intacto y este fin de semana, en las redes sociales, Wolf dio muestras de eso al compartir una foto de su reencuentro con la directora de una agencia de comunicación.

En sus historias de Instagram, la morocha sorprendió al subir una instantánea en la que se la veía abrazada a Zuasnabar. Las dos aparecían muy sonrientes y, para acompañar la toma, Wolf eligió agregar un emoji de un corazón rojo.

Ahora, con 48 años, Paty está de novia con el empresario Ignacio Conti, y en su último diálogo con El País se mostró abierta al poliamor. "Me re va. Cada vez menos una pareja es alguien de tu propiedad. Pensar en una relación abierta no me asusta ni me plantea una problemática. Hoy no tengo la pareja abierta, pero lo hemos hablado y los dos pensamos igual. En la vida te pasan cosas y a veces te podés contener de no caer en esa tentación, pero ¿por qué? O podés no reprimirte y decir ‘a ver qué me pasa’. En mi mundo y en la relación como la planteo, me parece que ese tipo de situaciones pueden funcionar", declaró.