La reacción de Wanda Nara a las críticas por su cuerpo: "Soy real y elijo mi mejor perfil"

Wanda Nara está de vacaciones en Ibiza y todo lo que hace allí, desde sus salidas de fiesta a las idas a la playa, es noticia. Entre rumores de crisis con Mauro Icardi y mucha sensualidad, la mediática argentina también tuvo que hacerle frente a las críticas a su cuerpo.

Ocurrió luego de que se viralizara una foto en la que se la veía en la playa, relajada y de bikini. Entonces su físico se volvió el centro de las opiniones, y la empresaria no demoró en reaccionar con una opinión firme.

"Chicas, si yo estando así tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa", expresó Wanda en su cuenta de Instagram, en un texto que acompañó a una de las fotos de los paparazzi.

"Obviamente nadie va a subir una foto donde se ve mal. Cuando me enfermé de COVID no subía fotos arruinada en la cama. Todos (los que tenemos la posibilidad) ponemos la foto comiendo sushi o un balcón con buena vista. Me la paso comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no son muy instagrameables, como también mis hijas lloran y tampoco las subo así. Espero a que estén de buen humor para hacerles una foto... En fin. El retoque puede beneficiar o perjudicar", afirmó.

Wanda, que ofreció así una reflexión sobre el aspecto cotidiano que no suele compartir en sus redes, concluyó: "Les puedo asegurar que amo a cada centímetro de mi cuerpo. ¡Sí! Tengo celulitis como todas tenemos, también acné, y en verano raíces es porque descanso de la tintura. En fin. ¡Soy real! Y elijo mi mejor perfil para subir a redes".

Sin darle mayor trascendencia a las opiniones, horas más tarde de la viralización y su descargo, Wanda Nara subió a su perfil un video de sus vacaciones, en el que se la ve deslumbrante tanto adentro del agua como practicando deporte, en un barco y con distintos looks veraniegos.

Sus seguidoras la respaldaron con comentarios elogiosos. "La 1, el resto son pelo crocante", "Ni cabida a la gilada reina" y "La que puede, puede y la que no, critica. Pero vos sos la que te la recontra gozás" fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la argentina.

