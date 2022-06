Puglia sobre Federico Valverde: "Me da la impresión de que es medio boludo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gesto de agacharse de Ferderico Valverde en la foto del plantel de Uruguay junto al presidente Luis Lacalle Pou fue abordado por el panel de Polémica en el bar este domingo. "¿Se escondió en la foto con Lacalle?", preguntó Jorge Piñeyrúa.

Para Julio Ríos, el gesto del futbolista fue involuntario. "Hay que manejar el contexto e interpretar donde se está.... En ningún momento intentó ocultarse. Es un jugador que está en la cancha para jugar un partido y ni siquiera quiso exponer su nivel de popularidad y se puso atrás. En determinado momento creyó que ya estaba el tema (la foto) y se pone a calentar en un clima gélido", comentó el periodista deportivo.

Sergio Puglia, por su parte, consideró que más allá de tener intenciones o no, Valverde tuvo una actitud desacertada. Lo dijo sin medias tintas: "Te diré que es medio pelotudo", comentó. "No sé si lo votó o no, si le gusta o no (Lacalle Pou) pero le dio pasto a las bestias", añadió en referencia a la polémica.

"No podés ser tan inocente de agacharse en ese momento. Generó un hecho por una distracción y no asumir desde todo punto vista que era un acto protocolar y la importancia que tenía. Por eso te dije que me da la impresión de que es medio boludo", añadió Puglia en el programa y sus declaraciones fueron replicadas por Zin TV.