Polémica por cancelación de un show de L-Gante: la furia del cantante con el productor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde que explotó su popularidad, el cantante de cumbia L-Gante está en la mira y todo lo que haga es noticia. Su reunión con el presidente argentino Alberto Fernández, el nacimiento de su hija Jamaica o el lanzamiento de un nuevo tema, todo es interés para los medios.

Este fin de semana, el comentario en torno a Elián Valenzuela tuvo que ver con la cancelación de un show que iba a dar en Venado Tuerto. ¿El motivo de la suspensión? Supuestamente, las exigencias que pidió para el camarín y el escenario en el que iba a tocar.

MIRA TAMBIÉN Susana Giménez se grabó cantando el abecedario de L-Gante: mirá el video

Según recoge el diario argentino La Nación, la actuación de L-Gante en el Club Puyrredón iba a ser el sábado, pero no sucedió. “Por requerimientos materiales enviados por el artista L-Gante el día jueves y a última hora, siendo este víspera de feriado, nos vemos imposibilitados a conseguir dichos elementos”, indicó a través de un comunicado Oneblood Music Incorporated, que organizaba el evento.



Oneblood dio a conocer el rider técnico solicitado por el artista, que incluye elementos convencionales de un show profesional (consola, micrófonos, monitores, etc.) más tomas de electricidad sobre el escenario o una mesa para DJ con ciertas características particulares, como la medida o el aspecto que debía lucir. Todo es bastante estándar en términos de producción de un espectáculo así, lejos de lo "increíble" o "insólito" que resaltó la prensa argentina a la hora del anuncio.

A eso, según La Nación, se le agregaron los pedidos para el camarín. La lista incluía un PlayStation 5 con ciertos videojuegos específicos, un televisor LED de 55 pulgadas o superior, bebidas alcohólicas como whisky JW Black (no red), Champagne Baron B rosé o Moët Rose, agua mineral, energizantes, 12 vasos de vidrio, cuatro copas de vidrio, una hielera, tabla de quesos y fiambres, sándwiches de miga, pizza, hamburguesas o comidas rápidas, dos toallas de mano blancas nuevas y un espejo de cuerpo entero.



Tras la suspensión, se resolvió reembolsar el dinero de las entradas y L-Gante siguió con el resto de su agenda de shows con total normalidad. En el medio, le pidió mil dólares a 14 famosos, para una colecta solidaria para colaborar con la causa de un niño que necesita de un costoso implante de oído, y reunió la cifra necesaria en cuestión de minutos.

Sin embargo, en las últimas horas Elián rompió el silencio y salió al cruce de lo sucedido en Venado Tuerto, con una versión bien distinta. Según él, el recital no estaba confirmado de manera oficial y el productor del evento igual lo anunció y puso a la venta, y luego lo canceló esgrimiendo unas razones que no serían las verdaderas.



"Gente, eso de Venado Tuerto es chamu (chamuyo). Se debe a que EL CHANTA del organizador anunció un show sin ser concretado y se quiere quedar con la plata de la gente. Quiere tirar bronca pa este lado. No le crean y reclamen lo suyo", escribió en su perfil de Facebook. "Una, que yo no escabio, y otra, que no juego a la Play cuado estoy trabajando, corrrrrta. PEDAZO de [email protected] ya te vas a poner el moño", remató.