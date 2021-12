Periodistas molestos porque no había sillas en las cabinas del Estadio Centenario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La final de Peñarol - Plaza Colonia terminó en fiesta para los hinchas aurinegros luego de un agónico final por penales que culminó cerca de la medianoche.

Para algunos periodistas deportivos, este partido extendido se transformó en un suplicio en cuanto la mayoría de las cabinas de transmisión no tenían las condiciones de comodidad mínimas. En concreto, faltaron sillas y también monitores para seguir las reiteraciones de las principales jugadas del partido.

En Las voces del fútbol (Radio Nacional), el periodista Edgardo Buggiano dio cuenta de esta falta. "A la prensa a esta altura poco menos nos van a hacer ver los partidos de afuera del estadio", comentó. "No había nada... no había sillas. Nosotros transmitimos de afuera porque no había dónde sentarse", dijo el periodista que integra la transmisión partidaria de Peñarol.

"Cinco palos se gastaron... ¿Y no hay para televisores y sillas en las cabinas?, preguntó Julio Ríos y en referencia a las recientes reformas del Estadio Centenario. "Dejalo así", respondió Buggiano.

TV Show confirmó con otros periodistas deportivos la falta de sillas, por lo que muchos debieron seguir las instancias del partido parados o eligieron instalarse en el palco de prensa abierto. Presentado el problema, los funcionarios de CAFO facilitaron algunas sillas pero no fueron suficientes.

Antes de las reformas en el Estadio de cara a las finales continentales, las cabinas fueron vaciadas para ofrecerlas a emisoras o canales brasileños. Muchas de las sillas, algunas de ellas propiedad de las radios o de periodistas deportivos en concreto, no volvieron a su lugar para la final del martes.

"Fue una vergüenza", comentó un destacado periodista deportivo.