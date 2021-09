Periodistas molestos porque fueron excluidos de conferencia de prensa de Tabárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay ganó con luz este domingo ante Bolivia. Finalizado el partido, los periodistas y medios de comunicación esperaban la característica conferencia de prensa del entrenador, Oscar W. Tabárez, pero el diálogo no se produjo.

Al menos como esperaban. El DT de la selección solo mantuvo una comunicación únicamente con los integrantes de AUF TV, encabezados por Rodrigo Romano.

En redes sociales, no faltaron los comentarios críticos a esta resolución. "Una nueva mala decisión, siguen alejando a la prensa, cada vez menos posibilidades de idas y vueltas con los protagonistas. Hoy la conferencia de #Uruguay no tuvo preguntas del resto de los periodistas que no fueran AufTv. Esperemos se corrija", escribió por ejemplo Alfonso Irrazábal, de Radio Nacional (CX 30).

El presidente de Círculo de periodistas deportivos citó el reglamento de FIFA que obliga a los entrenadores a dar una conferencia de prensa luego de los partidos y agregó que la omisión de parte del DT y la AUF ameritaría una denuncia ante los organismos internacionales rectores del fútbol.

"La situación que ha sucedido hoy luego del partido #URUvsBOL que me comentan los colegas, amerita analizar denuncia ante FIFA", escribió Ernesto Ortiz Gómez.

El periodista Gustavo Ricci (Radio Universal) también se mostró crítico con la situación. "Me perdí de algo. Las conferencias de prensa no son obligatorias en las eliminatorias? Qué pasó hoy? Por qué Tabarez hizo sólo declaraciones al canal de @AUFOficial?", escribió en Twitter.

Javier Máximo Goñi (Radio Oriental) se hizo eco de las críticas por la ausencia de periodistas de otros medios en la conferencia de Tabárez.

En tiempos de buena relación entre Tenfield y la Asociación Uruguaya de Fútbol, el entrenador solía dar una pequeña entrevista a Juan Carlos Scelza tras la finalización de los partidos para luego otorgar una conferencia de prensa tradicional, en formato presencial, con el resto de los medios.

Más adelante y en virtud del deterioro en el vínculo con la empresa que tiene los derechos de TV, se terminó el mano a mano con Scelza y las conferencias pasaron a ser organizadas por AUF.

Desde el comienzo de la pandemia, se cambió a un formato de semi virtualidad. Los periodistas enviaban sus preguntas, que eran leídas por funcionarios de comunicación de la AUF ante el entrenador que las respondía.

Luego del partido del domingo ante Bolivia fue la primera vez que se limitó el diálogo solo a los participantes de la transmisión de AUF TV.