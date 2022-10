Patricia Madrid cargó duro contra Fabián Cardozo: "Fantasma y mentiroso"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una entrevista a Fabián Cardozo en Radio 10 de Buenos Aires con el periodista Pablo Duggan ha levantado polvareda de este lado del Río de la Plata. En la nota, el presidente de APU concedió en que en Uruguay "se habla poco" del caso Astesiano mientras Duggan calificaba la situación como un supuesto "blindaje mediático" sobre el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Los comentarios de Cardozo fueron rechazados por Patricia Madrid, quien apeló a la red social Twitter para cuestionar duramente al dirigente gremial y periodista en Canal 5.

"Hace 3 semanas que en Uruguay los periodistas no hacemos otra cosa más que reportar del caso Astesiano. Sin embargo, el presidente de @apu_uy Fabian Cardozo, aseguró en un medio argentino que “se habla poco” del caso y acompañó el concepto de “blindaje mediático”, escribió y añadió en mayúsculas: "VERGONZOSO".

Acto seguido emitió otro categórico mensaje: "Los periodistas en Uruguay no nos merecemos tener a semejante fantasma y mentiroso al frente del Sindicato de la Prensa".

Desde la cuenta de Cardozo, apareció un mensaje que parecía una respuesta por elevación. "El odio habita solo en los necios”, posteó.

Además, el presidente de APU recordó un comentario suyo en una entrevista con Sábado Show. "Creo que la diferencia hoy es que estamos como gremio en un nivel de visibilidad cada vez mayor, entonces se genera otro tipo de repercusión. Sobre las críticas,lo que siempre he dicho a las colegas es que se acerquen a la organización y opinen adentro”, es la cita de la nota en cuestión, que fue linkeada por Cardozo.

César Bianchi, de Radio Universal, también se pronunció en términos críticos. Aunque no mencionó a Cardozo, rechazó la presencia de un "blindaje".

"Es tragicómico que se hable de "blindaje mediático" o se diga que "se habla poco" del Caso Astesiano, cuando la sociedad se enteró de esto por el periodismo y la prensa todos los días divulga algo novedoso, alguna cosa más, sobre este oscuro personaje. Háganme el favor...", escribió Bianchi.

No es la primera vez que Patricia Madrid cuestiona a APU y a sus autoridades. En 2021, cuando el gremio emitió un comunicado de respaldo a Aldo Silva, quien había sido cuestionado por comentarios sobre el presidente Lacalle Pou, Madrid posteó: "Al sindicato APU... En los últimos 10 años de administración del Frente Amplio TE LAVASTE LAS MANOS cuando se “atacó” al periodismo desde lo institucional y desde las redes. Yo NO me olvido"