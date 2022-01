Nacho Obes deja "Santo y seña": "La TV es un  juego de dudosa ética"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A través de un mensaje en la red social Twitter, Nacho Obes sorprendió a sus seguidores con el anuncio de su salida de Santo y seña, programa de Canal 4 que musicalizó en las últimas dos temporadas.

"Oficialmente me despido de Santo y Seña. Grandes compañeros y hermoso público. La Tv es un juego de unos pocos, despiadado, y de dudosa ética.

Yo no me caso con nadie. Y aunque quieran cerrarme puertas, con esta guitarra llegaré a donde me propongo. Esto recién comienza", escribió el músico, sin dar más detalles.

Según supo TV Show, la molestia de Obes radicaría en la actitud de Canal 4 frente a otras oportunidades artísticas y televisivas a las que Obes había sido invitado.

Nacho Obes formaba parte del staff de Santo y seña desde el relanzamiento del formato en 2020. Cada domingo, el artista musicalizaba las entregas del programa periodístico, a menudo a dúo con el conductor Ignacio Álvarez.