Murió la hermana de Gabo Usandivaras y el bailarín le pidió ayuda a sus seguidores

El miércoles en la farándula argentina quedó marcado por una triste noticia: la muerte de la hermana de Gabo Usandivaras.

Giselle Usandivaras tenía 30 años y fue encontrada sin vida, según se reveló ayer en Los Ángeles de la mañana (eltrece, La Tele). La causa de su muerte no ha trascendido, aunque en el programa se dijo que falleció "de una manera muy fea", sin dar más detalles.

Usandivaras es bailarín y saltó a la fama por sus participaciones en ShowMatch, en concreto en Bailando por un sueño. Se encontraba en Las Vegas al momento de la noticia, ya que decidió radicarse fuera de Argentina en busca de nuevos horizontes.



"No hay mucho más que agregar porque ya es parte de la intimidad de la familia qué pasó. Es una pérdida muy fuerte un hermano en cualquier momento de la vida, pero siendo tan joven…", precisó Ángel de Brito cuando reveló lo que había ocurrido.

Horas más tarde, el propio Usandivaras acudió a su cuenta de Instagram para hacer referencia a lo ocurrido y pedirle ayuda a sus seguidores.



A través de dos historias de Instagram, escribió lo siguiente:



Amigos, no puedo responder porque no hay nada que pueda decir. Pero sí escribo este mensaje para pedirles su ayuda y sé que me la quieren brindar. El alma de La Coca está saliendo de este plano y ahora tiene un hermoso camino que transitar al otro lado. Cada une tiene su fe, su creencia y sobre todo amor, amor por mí, amor por ella y son fuentes de amor. Les pido que prendan una vela, sahumerio, rezos o lo que cada une desee y pidan por la luz en el camino del alma de mi hermana.



Manifiesten amor para ella, generen amor por favor y manden ese amor convertido en luz para que su alma tenga compañía. Yo ya me lloré lo que nunca y seguiré en esa, pero ahora tengo mis auriculares con nuestras canciones del karaoke, nuestras cumbias de Américo y los cuartetazos de Ulises (Bueno) y bailando con ella, en breve me llega el fernet y a mi hermana la despido como la viví y les juro que la siento en la piel. Así que hacete un fernet y celebrá su paso por esta tierra, que para mí es la maravilla más hermosa que conocí en este mundo. Esto lo neesito para ella. Ayudame a iluminarla. Gracias.

Dos años atrás, Gabo Usandivaras sufrió la muerte de su madre, Gachi, a causa de un cáncer de mama.