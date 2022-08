¿Mirtha Legrand Targaryen? La conductora llegó al universo "Game of Thrones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mirtha Legrand sorprendió al público este jueves, al aparecer como protagonista de la nueva publicidad de HBO Latinoamérica para la serie House of the Dragon, que se estrenará este domingo.

En el spot, difundido en redes sociales, la Chiqui sugiere ser una de las grandes figuras del clan Targaryen, la familia que protagonizará la ficción ubicada en el universo del fenómeno Game of Thrones.

Sentada a la cabecera de una mesa recargada de velas, flores y alimentos, en una analogía con la mesa de sus propios almuerzos, Legrand anuncia: "Les voy a contar una noticia con la que estoy muy entusiasmada. Antes no podía decir nada, pero ahora sí. En este último tiempo, muchísimas celebridades han tenio sus propias series y peliculas basadas en sus vidas. Y ahora yo tendré la mía".

Así, mientras se superponen imágenes de House of the Dragon, Mirtha cuenta detalles de la serie que vendrá, y asegura: "En esta nueva serie van a descubrir mi nombre real, van a poder ver mi infancia y conocer a mis compañeros. ¡Cómo los extraño!".

La era de los dragones ya está aquí y quién mejor para contarnos sobre realezas y dinastías que la mismísima reina de la Televisión Argentina. Gracias, Mirtha (@mirthalegrand), por dejarnos sentar en tu mesa. pic.twitter.com/Vyl681ylYY — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) August 18, 2022

House of the Dragon, una de las series más esperadas del año, llegará este domingo a la pantalla de HBO y a la plataforma de streaming HBO Max.

El spin off de Game of Thrones fue escrito por Ryan Condal, George R. R. Martin y Miguel Sapochnik, que además dirigió el primer capítulo. Protagonizan Eve Best, Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Rhys Ifans y Matt Smith, y se cuentan hechos ubicados 200 años antes de los de Game of Thrones, en el mejor momento de la casa Targaryen.