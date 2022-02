Mirtha Legrand festejó sus 95 años y anunció: "No sé en qué canal, pero vuelvo seguro"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El miércoles, Mirtha Legrand cumplió 95 años y, tras un largo período de aislamiento, la diva lo festejó junto a sus seres más cercanos.

La celebración comenzó bien a la tardecita, a las 20.30, y fiel a su estilo, la actriz y conductora ya había ultimado los detalles del vestuario y el maquillaje que utilizaría durante el festejo que, la Legrand ya sabía, no contaría con algunos de sus seres más queridos. A pesar de haber confirmado, Susana Giménez canceló a último momento y llegó a La Mary, su chacra de Punta del Este. También Juana Viale, su nieta y reemplazante durante la pandemia en sus programas televisivos, aunque la había saludado por teléfono en la mañana.

A las 21.00 puntual, Legrand bajó a hablar con la prensa y, como siempre, dejó varias perlitas flotando en el aire.

Además de aclarar que su hija Marcela Tinayre tampoco sería de la partida, dejó bien en claro que "estaba muy bien y con ganas de trabajar". Admitió que extrañaba la televisión, pero cuando le preguntaron por su vuelta a la pantalla de eltrece disparó: "vuelvo seguro, pero no sé en que pantalla".

“He recorrido un largo camino y estoy muy feliz. Un marido y una familia maravillosa y un público que me ama”... enumeró, entusiasmada. Por otro lado, si bien no desechó por completo la posibilidad de competir eventualmente con Juana Viale ("no te digo nada", dijo y rio), sí se deshizo en elogios a la hora de hablar de ella: "la veo espléndida, divina, elegante, distinguida, graciosa, zafada, como dice ella", describió.

Por último, dijo que su mayor deseo es que "la Argentina salga adelante, que nos unamos todos los argentinos” y dejó un pequeño chascarrillo final: "Hay una confusión, no cumplo 95, ¡cumplo 59!", remató entre risas.

Tras su paso frente al micrófono se hicieron presentes amigos como Martín Cabrales, Alejandro Veroutis, Teté Coustarot y también Nacho Viale, su nieto y actual productor, quien habló de la posible vuelta de la diva a la televisión. "Les digo lo mismo que todos los años: estamos negociando y vamos a ver. Nosotros terminamos el contrato el 31 de diciembre y sentimos la obligación de negociar con eltrece, que es nuestra primera opción. Vencido ese plazo, abriremos la negociación", expresó el productor.

"Mi abuela está súper bien, súper lúcida. La verdad es que hoy le escribí un mensaje porque no podía hablar con ella por teléfono y le dije: ‘Si no me atendés no voy a tu cumpleaños’. ¡Es que estaba saliendo en todos los programas, como en cadena nacional! Iba viendo los distintos programas y estuvo graciosa, se acordaba de cosas... En un momento, me llamó y me dijo: ‘Estoy saliendo con Santi Maratea en YouTube’. Estuvo buenísimo ese diálogo. Si no lo vieron, lo tienen que ver", recomendó.

El nieto de la diva contó, además, que le envió el regalo en la mañana, aunque se negó a revelar cuál fue su obsequio. También opinó sobre las declaraciones de Legrand, que aseguró que si vuelve a la televisión, no invitaría a su programa al presidente Alberto Fernández. "Ella no decide todo, tiene un equipo de producción. Nosotros invitamos a todo el mundo; el presidente ya fue invitado y nunca vino", expresó.

Por último, también se refirió al futuro laboral de su hermana: "Con mi hermana Mirtha no va a competir nunca. Todo es parte de la negociación: volver o no y cuándo. Pero apostamos a que vuelva. Juanita, a su vez, está contenta con su rol de conductora. No es cierto que exista una pelea entre ellas; se llevan de manera espectacular. Si Juana no tiene ganas de hacer cinco horas semanales de televisión no las va a hacer, eso es seguro. Puede hacer especiales o un programa semanal. Eso es parte, también de la negociación, que es en buenos términos, pero si no nos ponemos de acuerdo y no sigue en eltrece, donde hemos pasado dos años fantásticos, será en otro lado".