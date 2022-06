Mina Bonino compartió reflexión de Fernando Pereira: "Suscribo cada palabra"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La polémica sobre el gesto de Federico Valverde, que se agachó cuando el plantel de Uruguay se tomaba una foto con Luis Lacalle Pou, continúa en redes sociales. Mina Bonino, pareja del deportista uruguayo, respondió a varios seguidores negando la intencionalidad política.

"El pibe hace seis años que no vive en Uruguay. No tiene ni p... idea de política", escribió la comunicadora argentina.

Además, compartió una reflexión que hizo el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien llamó a no tomar a Valverde como "un botín político" y destacó que el deportista de Real Madrid siempre cultivó "el perfil bajo".

"No sé quién escribió esto pero suscribo cada una de las palabras. Realmente no le jode a él como me jode a mi, la cantidad de cosas que tengo que leer de un pibe que jamas hizo un escándalo. Jamás levantó la voz. Siempre perfil bajo y tranquilo", escribió Bonino al compartir la publicación de Pereira.

El jerarca del Frente Amplio dio por buenas las explicaciones de Valverde, quien también negó una intencionalidad política. "Estaba moviendo las piernas y me acomodé las medias. Yo juego al fútbol. No interpreten cosas que son ajenas a mí", había escrito el deportista uruguayo.

"Darle color a una acción de un jugador, como si estuviera con ese gesto tomando partido en la política uruguaya, es un despropósito, que solo le hace mal a Valverde. Cuidemos a las personas, no haciendo de cada acto, relatos salvajes", llamó Pereira a través de un posteo en Instagram.