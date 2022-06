Mina Bonino se pronunció sobre "agachadita" de Federico Valverde en foto con el presidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Federico Valverde se convirtió en protagonista del partido despedida de la selección uruguaya porque en una foto previa del plantel con el presidente Luis Lacalle Pou, el deportista se agachó y no salió en la imagen.

¿Fue un gesto político? El deportista lo negó a través de la red social Twitter, aduciendo que estaba "moviendo las piernas" y se acomodó las medias.

Más allá de esta argumentación, en Twitter continuaron las especulaciones y apareció un nuevo video donde se aprecia mejor los movimientos de Valverde detrás de sus compañeros en momentos en que se toma la imagen.

Mina Bonino, periodista argentina y pareja de Valverde, decidió responder a los seguidores que pidieron explicaciones y también a quienes celebraron el gesto de Valverde, en el entendido de que hubo una intencionalidad política.

Bonino descartó de plano esa motivación. "Es que no puedo creer ni me entra en la cabeza como mezclan todo con política. El pibe hace seis años que no vive en Uruguay. No tiene ni puta idea de política y le vienen a romper los huevos", escribió sin medias tintas en Twitter.

A un seguidor que le dedicó elogios a Valverde, Bonino respondió: "No quiero bajártela pero una persona que no le gustan los colores no va a entender mucho de política".

Silvia por favor… estás pidiendo respeto cuando hace 12 hs te la estás agarrando con un pibe que solo quiere jugar al fútbol y hace seis años que ni siquiera vive acá para interesarse por un partido político. Y te lo digo porque lo sé mejor que nadie. Ni se dio cuenta — Mina Bonino (@Minabonino) June 12, 2022

Estoy de acuerdo con el concepto. Dice que para que le va a importar la política de este país si el solo vive para el fútbol. Después lo que quieran pensar los demás ya no es problema mío. El concepto es lógico. — Mina Bonino (@Minabonino) June 12, 2022

Realmente si, sos un pelotudo — Mina Bonino (@Minabonino) June 12, 2022