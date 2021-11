Miguel Cufos sobre la interna de Karibe: "No es fácil trabajar con Gerardo Nieto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La crisis de Karibe con K se desató el fin de semana luego de que Gerardo Nieto, Miguel Ángel Cufos y Yesty Prieto revelaran diferencias internas, principalmente derivadas de la agenda de sus próximos shows.

Cufos dialogó con el programa Hacemos lo que podemos (Radio Universal), donde dijo que hubo errores. "Fue una mala decisión de fijar un concierto cuando tenemos un Antel Arena en diciembre", declaró en referencia a un show del grupo junto a Sonora Borinquen en el Teatro de Verano. Agregó que él no fue consultado sobre este espectáculos.

Luego puso paños fríos a la crisis. Dijo que había hablado con Gerardo Nieto y que en las próximas horas se reunirán. "Todo tiene solución menos la muerte. Me animo a decir que va a haber Karibe para rato", añadió.

Consultado sobre la convivencia laboral con Nieto, Cufós la calificó como "difícil". "Gerardo es muy especial, más allá de que es mi amigo", comentó. "¿El problema es el ego?", le consultó Richard Galeano y Cufós concedió: "Capaz que sí. Pero capaz que yo soy tan profesional como él y cometo otro tipo de errores. No es fácil trabajar con él. No estoy diciendo que me moleste, pero es así".