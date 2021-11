Gerardo Nieto da marcha atrás con el final de Karibe con K: "Es una ruptura momentánea"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las últimas 36 horas fueron de cimbronazos en la escena musical uruguaya y tuvieron como protagonista a una banda icónica de la movida tropical, Karibe con K. El grupo liderado por Gerardo Nieto, Yesty Prieto y Miguel Ángel Cufos tenía pactado un show en el Teatro de Verano, el 12 de noviembre junto a Sonora Borinquen, y un gran espectáculo para diciembre en el Antel Arena. Sin embargo, Nieto sorprendió el domingo al confirmar que el grupo se había separado por “diferencias económicas”.

"Uno pensaría que los tres ganan lo mismo", le comentó Luis Alberto Carballo, conductor de ¡Vamo arriba que es domingo!, el programa donde Nieto reveló la información. "Y era así. Yo también pensaba lo mismo", respondió. "El asunto es que Miguel y Yesty se bajaron del proyecto, y chau. El corazón de Karibe somos nosotros tres, a pesar de que pasaron muchos por Karibe y podríamos rearmarla con otros cantantes. Lo pensamos en el momento de la desesperación por hacer el espectáculo, pero decidimos cancelarlo por respeto a la gente", dijo sobre su show en el Antel Arena.



Sin embargo, en la tarde del lunes El País se comunicó con Nieto, quien procuró ponerle paños fríos al asunto; dijo que habló “en caliente” y que todo se trataría de una “ruptura momentánea”. "Me duele mucho este tema porque hacer esperar al público no está bueno", dijo en referencia al suspenso en torno al show que anunciaron para el 12 de noviembre junto a Sonora Borinquen en el Teatro de Verano. "Sí estoy enojado con cosas que no son justas para nosotros y por eso hay una ruptura momentánea".



A su vez, se mostró crítico con la decisión de sus compañeros, Prieto y Cufos, de ofrecer una entrevista en Algo contigo para hablar del conflicto económico dentro del grupo. "Para mí tendría que haber sido una charla interna. Los trapos sucios se lavan en casa y, como todos los grupos, hay cosas que no queremos mostrar de nosotros. No tenemos que salir a mostrar nuestras miserias", comentó.

Con esa frase, Nieto hizo referencia a la palabra de Cufos durante su paso por Algo contigo. "Hace 20 días fuimos a una reunión en la casa de Gerardo, donde nosotros, hasta ese momento, pensamos que éramos socios. Sin embargo, nos sorprende preguntándonos cuánto cobrábamos para ir a tocar a ese evento. Con una terrible calidad, nos está sacando como socios; entro como socio y me voy como empleado. Entonces no aceptamos. Eso fue lo que pasó", había comentado el cantante.



"Se nos escapó de nuestras manos porque hay un espectáculo pactado que tuvimos que bajar", le dijo Nieto a El País sobre el show cancelado del Antel Arena. Sin embargo, dejó en claro que puede haber una reconciliación: "Capaz mañana terminamos a los abrazos y termina en una conversación interna. Esto pasó por hablar en caliente".

En caso de no haber un acuerdo con sus dos compañeros, Nieto comentó: "El título de Karibe con K no depende de nadie. Puede ser con otros cantantes o sin mí; este es un grupo con mucha trayectoria y mucha gente pasó por acá. De repente, mañana estará el que consideramos que tiene que estar o el que quiera. Igual, no creo que se tenga que disolver Karibe. Por más de que esté en un momento de gran incertidumbre y desazón, me gustaría que esto termine con un abrazo y que sigamos laburando juntos. Le debemos mucho a la gente; construimos una trayectoria de 32 años y no está bueno bastardearlo por cosas internas".



Por otra parte, el mánager del grupo, Fernando Padrón, dijo a El País que en la noche del lunes se realizaría una reunión con Carlos Goberna, líder de Sonora Borinquen, para resolver el futuro del recital pactado para el 12 de noviembre. "Lo que sí te digo es que Karibe va a seguir, no se disolvió. Capaz no están ni Yesty ni Miguel, pero el grupo sigue", aseguró.