El mensaje de Johnny Depp tras ganar juicio a Amber Heard: "El jurado me devolvió la vida"

Apenas se conoció el fallo unánime del jurado, que encontró a Amber Heard culpable de difamación contra Johnny Depp, el actor publicó un extenso comunicado para celebrar su triunfo legal.

El protagonista de Piratas del Caribe no estuvo en la lectura del fallo, ya que se encuentra en Reino Unido. En las últimas horas participó como invitado de un concierto de Jeff Beck, y la prensa aseguró que salió de fiesta con su expareja Kate Moss, quien testificó a su favor en la batalla contra Heard.

"Seis años atrás, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis más cercanos y también la vida de la gente que por muchos, muchos años me ha apoyado y ha creído en mi, cambió para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos", comenzó Depp en un comunicado compartido a través de sus redes.

"Se me imputaron denuncias falsas, gravísimas y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenido de odio, aunque nunca se me imputaron cargos. Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera. Y seis años después, el jurado me devolvió la vida", resaltó tras el final de un extenso juicio.

En el estamento, Depp aseguró que decidió seguir adelante con este enfrentamiento legal tras mucho pensarlo, y con el único objetivo de "revelar la verdad, independientemente del resultado". "Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos aquellos que han permanecido firmes en su apoyo a mí. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado", manifestó en ese sentido.

"Estoy y he estado abrumado por el amor y el colosal apoyo y cariño de todo el mundo", manifestó el actor y músico. Asimismo, dijo que espera que su búsqueda de la verdad haya servidio de ayuda a otros que están en su situación, así como para esos entornos incondicionales. "También espero que la posición ahora vuelva a ser 'inocente hasta que se demuestre lo contrario', tanto en la corte como en los medios", agregó.

En menos de una hora, la publicación de Depp ya acumulaba más de cuatro millones y medio de likes en Instagram.

Finalmente, destacó el trabajo del juez, el jurado y todos los involucrados en este juicio, así como de su propio equipo de abogados, al que definió como "diligente e inquebrantable".



En un remate cargado de esperanza, Johnny Depp resumió: "Lo mejor aún está por venir y un nuevo capítulo finalmente ha comenzado".

En simultáneo, Amber Heard compartió un comunicado propio en el que dijo estar devastada por el fallo.