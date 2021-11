Martín Bossi se quedó sin voz y tuvo que suspender show en Uruguay: su mensaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Martín Bossi causó preocupación entre su público en las últimas horas, después de suspender el show que estaba dando en Paysandú, en el marco de su gira con el espectáculo Comedy Tour.

Según recogieron los medios argentinos a partir de la periodista Estefanía Berardi, Bossi sufrió un fuerte brote alérgico y tuvo que interrumpir la función. “Soy alérgico al polen, canté un poquito y lamentablemente no pude seguir. Tuve una alergia fuerte que se me fue al pecho, no pude hablar y menos continuar con un show que iba a durar alrededor de dos horas”, declaró el actor y difundió Infobae.

Tras los trascendidos y la alerta en torno a su estado de salud, el actor compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aclaró lo ocurrido.



Con su particular sentido del humor y quitándole gravedad al asunto, explicó: "Quiero agradecerle a todo el público de Uruguay, hermosos conmigo, tan pacientes. No me pasó nada grave, no me descompensé (...) Simplemente me quedé difónico, tengo el pecho tomado, tomé frío y decidí no continuar con el show" y "la gente lo entendió".



En el video, el artista argentino aseguró que se está recuperando para continuar con el tour la semana próxima. Eso incluye sus actuaciones en Montevideo, donde estará del 25 al 28 de noviembre en el Teatro El Galpón (hay entradas en venta en Tickantel).



Para cerrar, Bossi aseguró: "No pasó nada, me quedé sin voz, nada más".